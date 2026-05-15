Hombre huye de la Policía y se atrinchera debajo de la estructura del puente Duarte

Las autoridades intentar sacar al hombre que se encuentra atrincherado en el puente Duarte. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

Un hombre que presuntamente era perseguido por la Dirección Central de Investigación (Dicrim) de la Policía Nacional intentó este viernes huir de los agentes y se escondió debajo de la estructura del puente Juan Pablo Duarte, en Santo Domingo.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del hombre, que se atrincheró alrededor de las 3:00 en la estructura metálica.

Unidades del Sistema Nacional de Emergencias 911 y del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional permanecen apostadas en las inmediaciones del puente, junto a miembros de la Policía Nacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/15/whatsapp-image-2026-05-15-at-53114-pm-3afa6341.jpeg Unidades del Sistema Nacional de Emergencias 911 y del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional permanecen apostadas en las inmediaciones del puente. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI)

Impacto en el tránsito y presencia policial

Los agentes de la institución del orden se limitaron a no especificar a la prensa el motivo de la persecución; sin embargo, testigos afirman que el individuo huyó tras ser acusado de robo.

Por el hecho, la vía se mantiene congestionada en medio de largos taponamientos.