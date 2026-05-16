Una joven falleció y otras tres personas resultaron heridas la noche del viernes, tras registrarse un accidente de tránsito entre dos vehículos en la calle Domingo Maíz, próximo a Almacenes Unidos, en Bávaro, municipio Higüey, provincia La Altagracia.

La víctima mortal fue identificada como Katerine Alexandra Puello, de 33 años, quien conducía un vehículo marca Suzuki Swift, color blanco.

De acuerdo con el informe policial, el accidente ocurrió alrededor de las 10:50 de la noche del 15 de mayo de 2026, cuando el automóvil que conducía colisionó con un vehículo marca Kia K5, color blanco, conducido por el ciudadano haitiano Sounol Boucard.

Según las autoridades, Puello resultó gravemente herida y quedó atrapada dentro del vehículo, por lo que fue asistida por unidades del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 y trasladada al Hospital de Verón, donde falleció mientras recibía atenciones médicas.

En tanto, el conductor del Kia K5 y su acompañante, identificada como Naomi Sirus, de nacionalidad haitiana y 37 años de edad, resultaron lesionados y fueron trasladados también al Hospital de Verón para recibir asistencia médica.

Al lugar se presentaron varias unidades de emergencia, incluyendo los equipos B-03, DAHE A11-10, R-124, R-132. El evento concluyó a las 11:15 de la noche.

Ambos vehículos se desplazaban con dos ocupantes cada uno al momento del impacto.

Preocupación por accidentes en La Altagracia

Ante el incremento de accidentes de tránsito en la provincia La Altagracia, el obispo de la diócesis Nuestra Señora de La Altagracia, Jesús Castro Marte, expresó preocupación por el alto índice de personas afectadas en hechos viales y llamó a las autoridades a implementar acciones conjuntas para prevenir más tragedias.

Las declaraciones del religioso fueron publicadas a través de su cuenta en X, antigua red social Twitter, donde manifestó que "el alto índice de personas impactadas por accidentes de tránsito, irrespetando los límites de velocidad, el uso inadecuado del celular al conducir y el rechazo al uso del cinturón de seguridad, hacen de la provincia La Altagracia un escenario en el que deben tomarse acciones de forma conjunta".

Monseñor también consideró necesario impulsar campañas de educación vial en las escuelas y fortalecer las políticas públicas desde instituciones como Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre y Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) para salvar vidas y garantizar una convivencia segura en las calles de Higüey.

Asimismo, señaló que hace falta una mayor cantidad de agentes y equipos de la Digesett, así como la implementación de cámaras de seguridad y semáforos en todas las esquinas y salidas de la ciudad.

También llamó a detener las carreras clandestinas de motocicletas que, según afirmó, realizan diariamente jóvenes sin experiencia en distintos puntos de la provincia. "Digamos sí a la vida y no a los accidentes de tránsito", concluyó el obispo.

Piden Acciones inmediatas

Por su parte, el presidente del Concejo de Vocales de Verón, Uridy Marte, manifestó que el aumento de accidentes en la provincia requiere de acciones inmediatas y coordinadas entre todas las instituciones responsables del tránsito y la seguridad vial.

Indicó que es necesario fortalecer las campañas de educación vial en escuelas y comunidades, además de promover una mayor conciencia ciudadana sobre el respeto a las normas de tránsito, el uso del cinturón de seguridad y la prudencia al conducir.

Uridy Marte también sostuvo que se requiere una mayor presencia de agentes de la Digesett y más equipos de vigilancia y control en las vías públicas, especialmente en zonas de alto flujo vehicular de Higüey, Verón y Bávaro.

Asimismo, favoreció la instalación de cámaras de seguridad y semáforos en las principales intersecciones y salidas de la ciudad, al considerar que estas medidas contribuirían a reducir los accidentes y mejorar la organización del tránsito en la provincia.

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