Apresan a hombre acusado de violencia contra joven que denunció amenazas

Fausto Ezequiel Valdez Cordero, alias “Keka”, fue capturado en el municipio de Cotuí. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó este sábado sobre el apresamiento de un hombre acusado de agredir física y verbalmente a su pareja, la joven Anabel Díaz, quien denunció públicamente los actos de violencia.

La institución indicó que Fausto Ezequiel Valdez Cordero, alias “Keka”, fue capturado en el municipio de Cotuí tras labores de inteligencia e investigación.

La captura de Valdez Cordero fue posible mediante un operativo coordinado entre miembros de la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar (Deamvi), la Dirección Central de Investigación (Dicrim) y agentes de la Policía Preventiva, en cumplimiento de una orden de arresto emitida por la autoridad judicial competente.

El detenido será puesto a disposición de la justicia en las próximas horas, a través del Ministerio Público, para los fines legales correspondientes.

La institución del orden destacó que este tipo de acciones forma parte de los esfuerzos permanentes para enfrentar la violencia de género e intrafamiliar.

La denuncia

La joven Anabel Díaz decidió hacer públicas imágenes, mensajes y videos en sus redes sociales, asegurando que teme convertirse en una nueva víctima de feminicidio ante la falta de respuesta por parte de las autoridades. La mujer acusó a Valdez Cordero de intimidarla y advertirle que la iba a matar.

“¿En serio van a dejar que yo sea una más? ¿No hay quien tenga los pantalones para apresar a ese hombre?”, expresó en una de sus publicaciones, donde también cuestionó que, mientras ella vive con miedo y ve su vida “destruirse”, su presunto agresor continúa actuando “como si no hubiera hecho nada”.

En otro de los mensajes compartidos, la mujer manifestó sentirse abandonada por el sistema judicial y denunció que, pese a haber presentado evidencias, no ha recibido la protección que considera necesaria.

Este sábado, el Ministerio de la Mujer informó que la joven ingresó a una casa de acogida junto a dos menores de edad el pasado 5 de mayo, donde permaneció hasta el día 11 de ese mismo mes bajo medidas de protección y acompañamiento especializado.

Según detalló la institución en un comunicado oficial, la víctima solicitó posteriormente un egreso voluntario para trasladarse junto a su madre a un lugar seguro con otros familiares.

El caso de Esmeralda

La denuncia se produce pocos días después del feminicidio de Esmeralda Moronta, un hecho que conmocionó a la población dominicana.

Moronta, de 33 años, murió tras ser atacada a tiros por su expareja, Omar Tejada, quien posteriormente se quitó la vida.