La Policía arresta a hombre acusado de abusar sexualmente a una niña de 9 años

El detenido será puesto a disposición del Ministerio Público. ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre acusado de abusar sexualmente de una niña de 9 años en el municipio de Las Matas de Santa Cruz, provincia Montecristi, fue arrestado por efectivos de la División de Investigación (Dicrim) de la Policía Nacional.

A través de un comunicado de prensa, el cuerpo del orden informó que el detenido es Ismael María Espinal Núñez, de 33 años, quien era activamente buscado por la justicia por violar las disposiciones legales que sancionan los abusos físicos, psicológicos y sexuales contra niños, niñas y adolescentes.

El nombre de la niña se mantiene bajo reserva, conforme a las leyes que protegen la integridad y los derechos de los menores involucrados en procesos judiciales.

Proceso judicial

La Policía Nacional señaló que el imputado será puesto a disposición del Ministerio Público (MP) para los fines legales correspondientes.

Asimismo, la institución reiteró su compromiso de perseguir y someter ante la justicia a toda persona involucrada en hechos que atenten contra la integridad y los derechos de niños, niñas y adolescentes.