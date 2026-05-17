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captura Camilo Rodríguez
captura Camilo Rodríguez

Detienen al hombre acusado de matar a una mujer en La Toronja este domingo

Rodríguez fue detenido en el sector Riviera del Caribe tras labores de búsqueda y captura por parte de las autoridades

  • Ismael Hiraldo - Twitter
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Detienen al hombre acusado de matar a una mujer en La Toronja este domingo
El coronel Diego Pesqueira conversa con una pariente de la víctima. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO)

La Policía Nacional informó este domingo la detención de Camilo Rodríguez, de 52 años, señalado como el responsable de matar a Indhira Carolina Beltré, de 33 años, en un hecho ocurrido la mañana de hoy en el sector La Toronja, en Santo Domingo Este.

Acciones de la autoridad

El vocero policial, Diego Pesqueira, indicó que el hombre fue detenido en el sector Riviera del Caribe, tras labores de inteligencia, búsqueda y captura realizadas por agentes policiales.

Rodríguez era buscado activamente por las autoridades luego de que causara la muerte de Beltré con heridas de arma blanca en una vivienda ubicada en el callejón 7 de la calle Duarte, en La Toronja.

Pesqueira explicó que el detenido será puesto a disposición del Ministerio Público en las próximas horas, mientras continúan las investigaciones del caso.

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Detalles confirmados sobre el caso

"Las autoridades no podemos trabajar con base en versiones, tenemos que trabajar con base en hechos", sostuvo al ser cuestionado sobre los detalles de la detención y de la tragedia.

Pesqueira valoró la rapidez de la captura y afirmó que esta refleja "la efectividad del seguimiento" realizado por los agentes actuantes.

"Lo importante en este caso es que apresamos a este monstruo y que es un proceso que está aún en investigación", manifestó.

Horas antes de la captura, la Policía había informado que varias unidades élite participaban en la búsqueda del hombre, a quien definieron como "altamente peligroso".

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Periodista dominicano. Escribe sobre temas legislativos y políticos.