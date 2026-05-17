El sector La Toronja, en Santo Domingo Este, fue escenario de una tragedia la mañana de este domingo con el asesinato de Indhira Beltré, de 33 años. Según informes preliminares obtenidos por este medio, la mujer fue ultimada por Camilo Rodríguez con un arma blanca, quien emprendió la huida después de cometer el hecho.

Con este caso, suman al menos dos feminicidios ocurridos en este municipio en los últimos cinco días.

Una apariencia de estabilidad

Jackson Mercedes, representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en Santo Domingo Este, reaccionó con asombro ante el suceso, asegurando que desde fuera se percibían como una "pareja estable". Sin embargo, un familiar de la víctima asegura que ya estaban separados.

Mercedes relató a la prensa que el hombre mantenía una rutina diaria de atenciones hacia la víctima: "Se parqueaban allí frente a donde yo vivo todos los días, religiosamente, a las 6 de la tarde. Él le esperaba ahí para que ella parqueara su vehículo. En la mañana se levantaba con ella... le prendía el vehículo y le calentaba el vehículo".

Relato del hallazgo y signos de violencia

Sin embargo, la aparente armonía se quebró la mañana de este domingo. El mismo vecino manifestó haber conversado con el agresor entre las 8:30 y 9:00 de la mañana, momento en el que este le confesó que habían tenido una fuerte discusión.

Según el relato de Mercedes, el hombre alegó que, durante el altercado previo, la víctima supuestamente había intentado lanzarse del vehículo. Ante la situación, el vecino contactó a un comandante de la policía, con quien ingresó a la vivienda.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/17/whatsapp-image-2026-05-17-at-120207-pm-d79fb79c.jpeg Un policía trepado en la ventana de la vivienda donde ocurrió el feminicidio. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO)

Al entrar, las autoridades pudieron percatarse de que en el interior de la casa había vidrio en el piso y evidencias de que se produjo un enfrentamiento físico entre ambos.

"Pudimos ver, percatarnos de que hubo como un pequeño pleito entre ellos en lo interno de la casa", indicó Mercedes.

Actualmente, agentes de la Policía Nacional se encuentran en el lugar realizando las indagatorias de lugar y procesando la escena del crimen, mientras se mantiene activa la búsqueda del esposo de Beltré para que responda por el hecho.

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