Mayo se convierte en un mes de luto por ola de feminicidios en el país

Casa donde ocurrió el caso más reciente de feminicidio en La Toronja, Santo Domingo Este. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

El mes de mayo se ha convertido en un tiempo de luto y dolor para varias familias dominicanas que han perdido hijas, hermanas y madres a manos de sus parejas o exparejas sentimentales, en una cadena de feminicidios que ha conmocionado al país.

Mujeres con sueños, aspiraciones y proyectos de vida fueron asesinadas de manera violenta, dejando hijos huérfanos y familias devastadas, mientras los seres queridos de estas víctimas y la sociedad muestran preocupación por la creciente ola de violencia de género en el país y piden que se tomen medidas para frenarla.

En lo que va de mayo, al menos seis mujeres han sido víctimas de feminicidio en distintos puntos del país.

Cronología de los feminicidios en mayo

El caso más reciente ocurrió este domingo en el sector La Toronja, en Santo Domingo Este, donde Indhira Carolina Beltré, de 33 años, murió tras ser herida con arma blanca presuntamente ocasionadas por Camilo Rodríguez, de 52 años, quien fue detenido por agentes de la Policía Nacional. Imairy Sánchez, pariente de la hoy occisa, declaró a la prensa que el acusado y la víctima estaban separados desde hace un tiempo, sin embargo, mantenían un trato cordial.

Otro de los hechos que causó indignación ocurrió el pasado 13 de mayo en el sector Alma Rosa I, también en Santo Domingo Este, donde Esmeralda Moronta de los Santos, de 33 años, fue asesinada a tiros por su expareja Omar Tejeda Guzmán, de 48 años.

Según el informe policial, el agresor persiguió a la víctima hasta el interior de un colmado ubicado en la calle Puerto Rico, donde le realizó varios disparos con un arma calibre 9 milímetros . Posteriormente, se suicidó con la misma arma.

La Policía informó que la mujer había salido momentos antes de la Fiscalía de Alma Rosa I, donde interpuso una denuncia contra su agresor.

Providencia Marte

La violencia también golpeó la provincia El Seibo. El pasado 7 de mayo, en la comunidad La Higuera, Providencia Marte falleció luego de que presuntamente su pareja la rociara con gasolina y le prendiera fuego.

El presunto responsable fue arrestado por miembros de la Policía Nacional y permanece bajo custodia mientras avanzan las investigaciones.

Feminicidios cometidos por agentes la Policía En Santo Domingo Oeste, la madrugada del 6 de mayo ocurrió una tragedia tras la muerte de Yessika Álvarez, de 26 años, en un hecho acontecido en el sector Barrio Nuevo de Las Caobas. La joven murió presuntamente a manos de su pareja, el sargento de la Policía Nacional Railin de la Rosa, en la vivienda que compartían junto a su hijo de siete años con condiciones especiales. El hermano de la víctima, de 18 años, sobrevivió al ataque y avisó a los vecinos en medio de la desesperación del suceso. Ese mismo día falleció Nikaury Alicia Heredia Taveras, de 27 años, quien permanecía ingresada en un centro de salud luego de ser herida de bala por su pareja, Adonis Pimentel, raso de la Policía Nacional, en un hecho ocurrido en Los Frailes, Santo Domingo Este.

Mientras que el 3 de mayo fue asesinada Diana Elena Evangelista, de apenas 18 años, en Villa Duarte, Santo Domingo Este.

Por el hecho fue arrestado Erick Daulin Urbáez Farcón, señalado por las autoridades como el presunto responsable de ocasionarle múltiples heridas cortopunzantes. Según la Policía Nacional, tras cometer el crimen intentó quitarse la vida.