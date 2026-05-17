La hermana mayor de una de las hijas de Indhira Beltré aseguró que Camilo Rodríguez, señalado por la Policía como el responsable de haber matado a Beltré la mañana de hoy, la llamó por teléfono después de cometer el hecho y actuó con aparente normalidad.

"Él me llamó esta mañana, que viniera para donde mi hermana, que mi hermana no podía estar sola hoy. Pero yo nunca me iba a imaginar eso", expresó Imairy Sánchez entre lágrimas.

Según relató, Rodríguez no le explicó qué había ocurrido ni le dio motivos sobre por qué debía acudir a la vivienda ubicada en el sector La Toronja de Santo Domingo Este. Indicó que durante la conversación el hombre se mostró "muy normal" y "relajado".

"Con el descaro que tuvo, me llamó esta mañana", manifestó.

Sánchez explicó que también otra de las hijas de la víctima recibió una llamada del hombre, quien supuestamente le dijo que "se fue a trabajar".

La describen como trabajadora

La joven lamentó que Beltré, de 33 años, dejara dos niñas en la orfandad, y la describió como una mujer "trabajadora y responsable".

Asimismo, pidió que el caso no quede impune y expresó preocupación por que el feminicidio "sea un caso más" de los que no son resueltos.

Durante sus declaraciones, afirmó que Camilo e Indhira estaban separados, pero mantenían una relación cordial y compartían incluso con sus nuevas parejas.

"No se habían dejado porque hubo un problema ni tema de celos, nada de eso. Simplemente tenían una buena comunicación y se llevaban bien", sostuvo.

La Policía Nacional informó la detención de Rodríguez, de 52 años, en el sector Riviera del Caribe.

Este es el segundo feminicidio en el municipio Santo Domingo Este en los últimos cinco días.