VIDEO | Apresan hombre acusado de asaltar a comerciante en La Romana
El comerciante afectado reportó la pérdida de 26,000 pesos y un teléfono celular
Un hombre fue apresado por agentes de la Policía Nacional luego de ser acusado de asaltar a un comerciante en el sector Los Caciques, en La Romana.
Se trata de Daniel Alfredo Martínez Daniel, alias "Daniel Caponi", quien fue detenido bajo la orden de arresto número 2026-AJ0029020.
- El momento del asalto fue captado en cámaras de vigilancia del centro comercial.
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Acciones de la autoridad
Según el informe policial, el detenido llegó al colmado portando un arma de fuego e indicando que se trataba de un asalto. En esas circunstancias, despojó al comerciante Livio Antonio Guerrero López de la suma de 26,000 pesos en efectivo y un teléfono celular.
El imputado será puesto a disposición del Ministerio Público en las próximas horas para los fines legales correspondientes.