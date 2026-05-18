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asalto comerciante La Romana
asalto comerciante La Romana

VIDEO | Apresan hombre acusado de asaltar a comerciante en La Romana

El comerciante afectado reportó la pérdida de 26,000 pesos y un teléfono celular

  • Andreina Chalas Jiménez - Twitter
  • Andreina Chalas Jiménez - Facebook

Un hombre fue apresado por agentes de la Policía Nacional luego de ser acusado de asaltar a un comerciante en el sector Los Caciques, en La Romana.

Se trata de Daniel Alfredo Martínez Daniel, alias "Daniel Caponi", quien fue detenido bajo la orden de arresto número 2026-AJ0029020.

  • El momento del asalto fue captado en cámaras de vigilancia del centro comercial.

Acciones de la autoridad

Según el informe policial, el detenido llegó al colmado portando un arma de fuego e indicando que se trataba de un asalto. En esas circunstancias, despojó al comerciante Livio Antonio Guerrero López de la suma de 26,000 pesos en efectivo y un teléfono celular.

El imputado será puesto a disposición del Ministerio Público en las próximas horas para los fines legales correspondientes.

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Periodista egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), locutora, productora y presentadora de TV.