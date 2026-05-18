Recuperan cadáver arrastrado por las aguas del río Yaque del Norte en Santiago
El cuerpo fue encontrado en el sector La Peñita
Hasta el momento se desconoce la identidad del fallecido
Miembros de la Defensa Civil recuperaron el cadáver de un hombre que era arrastrado por las aguas del río Yaque del Norte, en el sector La Peñita, en Santiago.
Hasta el momento, el fallecido no ha sido identificado.
De acuerdo con el informe preliminar, agentes de la Policía Nacional notificaron a la Defensa Civil sobre la presencia del cuerpo mientras era arrastrado por la corriente.
- Tras recibir la alerta, miembros del Departamento Acuático del organismo de socorro se trasladaron al lugar, donde realizaron las labores de recuperación del cuerpo.
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Recuperación del cadáver
En el levantamiento participaron representantes del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), del Ministerio Público y del Departamento de Homicidios de la Uniformada para iniciar la investigación.
Las autoridades informaron que cualquier ciudadano que tenga un familiar desaparecido puede acudir al Inacif para fines de identificación.