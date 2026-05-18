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cuerpo río Yaque del Norte
cuerpo río Yaque del Norte

Recuperan cadáver arrastrado por las aguas del río Yaque del Norte en Santiago

El cuerpo fue encontrado en el sector La Peñita

Hasta el momento se desconoce la identidad del fallecido

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Recuperan cadáver arrastrado por las aguas del río Yaque del Norte en Santiago
Fotografía del momento en que los miembros de la Defensa Civil recuperan el cadáver arrastrado por las aguas del río Yaque del Norte en Santiago. (FUENTE EXTERNA)

Miembros de la Defensa Civil recuperaron el cadáver de un hombre que era arrastrado por las aguas del río Yaque del Norte, en el sector La Peñita, en Santiago.

Hasta el momento, el fallecido no ha sido identificado.

De acuerdo con el informe preliminar, agentes de la Policía Nacional notificaron a la Defensa Civil sobre la presencia del cuerpo mientras era arrastrado por la corriente.

  • Tras recibir la alerta, miembros del Departamento Acuático del organismo de socorro se trasladaron al lugar, donde realizaron las labores de recuperación del cuerpo.

Recuperación del cadáver

En el levantamiento participaron representantes del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), del Ministerio Público y del Departamento de Homicidios de la Uniformada para iniciar la investigación.

Las autoridades informaron que cualquier ciudadano que tenga un familiar desaparecido puede acudir al Inacif para fines de identificación.

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Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.