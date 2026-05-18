La violencia machista apaga la vida de cerca de 30 mujeres en 2026

Indhira Beltré y Esmeralda Moronta murieron a sus 33 años tras ser víctimas de la violencia machista. Las dos residían en Santo Domingo Este. ( FUENTE EXTERNA )

Mujeres muertas, hijos huérfanos, familias confundidas y una estela de duelos en el país son algunas de las consecuencias que ha arrastrado la violencia machista en República Dominicana donde, según las cifras oficiales de las autoridades, alrededor de 30 mujeres han sido víctimas de feminicidios en los primeros meses del 2026.

Más allá de las estadísticas oficiales, los casos recientes han vuelto a encender las alarmas sobre la violencia machista en el país.

Aunque las estadísticas coinciden en el aumento de los feminicidios, las distintas instituciones manejan cifras diferentes sobre los casos registrados este año. Los registros más recientes sitúan entre 22 y 32 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en los primeros meses del 2026.

Los registros y los datos fueron publicados, de forma separada, por el Ministerio Público, el Ministerio de la Mujer y el Poder Judicial.

Pero detrás de cada número hay historias que se repiten: relaciones marcadas por conflictos, ataques cometidos por exparejas, discusiones y rupturas.

Los casos recientes

Uno de los casos más recientes ocurrió ayer en el sector La Toronja, en Santo Domingo Este, donde fue asesinada Indhira Carolina Beltré, de 33 años.

Según las autoridades, la mujer murió a causa de heridas provocadas con un arma blanca dentro de una vivienda ubicada en el callejón siete de la calle Duarte. Horas después del hecho, la Policía Nacional informó la captura de Camilo Rodríguez, de 52 años, señalado como el responsable del crimen.

|#SucesosDL| Rodríguez fue detenido en el sector Riviera del Caribe tras labores de búsqueda y captura por parte de las autoridades



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El hombre fue detenido en el sector Riviera del Caribe tras labores de búsqueda e inteligencia realizadas por agentes policiales.

Algunos familiares de la víctima relataron escenas marcadas por la incredulidad. Una hijastra de Beltré aseguró que el acusado la llamó después del crimen y actuó con aparente normalidad, pidiéndole que acudiera a acompañar a una de las hijas de la mujer asesinada.

Persecución y maltrato

Días antes, otro hecho violento estremeció también a Santo Domingo Este. Esmeralda Moronta de los Santos, de 33 años, murió tras recibir múltiples disparos realizados por su expareja, Omar Tejeda Guzmán, de 48 años.

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía, el hombre persiguió a la mujer por una calle del sector Alma Rosa I hasta alcanzarla dentro de un colmado, donde le disparó varias veces con una pistola calibre nueve milímetros y luego se suicidó.

Otro caso que generó preocupación pública, también difundido la pasada semana, fue el de Anabel Díaz, una joven que denunció haber sido víctima de agresiones físicas y amenazas constantes por parte de su pareja, Fausto Ezequiel Valdez Cordero, conocido como "Keka", a quien acusó de intimidarla y advertirle que la mataría.

La mujer hizo públicas imágenes, mensajes y videos en redes sociales asegurando que temía convertirse en una nueva víctima de feminicidio ante la falta de respuestas de las autoridades. Posteriormente, la Policía Nacional informó el apresamiento de Valdez Cordero.

Denuncias por violencia de género

Mientras los casos continúan acumulándose, también aumentan las denuncias por violencia de género en el país.

El boletín estadístico más reciente del Ministerio Público revela que entre enero y marzo de este año se registraron 17,552 denuncias relacionadas con violencia de género, violencia intrafamiliar y delitos sexuales.

El informe señala que cerca del 89 % de esas denuncias corresponden a violencia dentro de la pareja o el entorno familiar, con una mayor incidencia en mujeres entre los 18 y 35 años.

Uno de los datos más reveladores es que, de los feminicidios contabilizados en el primer trimestre del año, solo tres víctimas habían presentado denuncias previas contra sus agresores.

Para el Ministerio Público, según hizo constar en su informe, la ausencia de denuncias "limita la activación temprana de medidas de protección y dificulta la intervención antes de que ocurran hechos fatales".

Durante ese mismo período, las autoridades tramitaron más de 7,600 solicitudes de órdenes de protección para víctimas de violencia, aunque poco más de 2,200 fueron otorgadas.

Autoridad responde La ministra de la Mujer, Gloria Reyes, lamentó los más recientes feminicidios ocurridos en el país, pero dejó claro que esas estadísticas no reflejan las vidas de las mujeres que se salvan."Lamentablemente las cifras de los fallecimientos que son las más duras son las que vemos, pero no estamos viendo las mujeres que también se salvan todos los días", dijo a la prensa.De su lado, Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional, expresó que la entidad policial condena todo hecho contra la integridad de la mujer y dijo que el más reciente apresamiento, ejecutado a solo horas del hecho donde perdió la vida Indhira, evidencia que las autoridades ponen una atención especial a los sucesos.En medio de las estadísticas y los reportes oficiales, los feminicidios siguen enlutando familias.