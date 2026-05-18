Recuperan cuerpo de una adolescente en aguas del Atlántico en Nagua

Fotografía del momento en que miembros de la Defensa Civil recuperan el cuerpo de la adolescente en aguas del Atlántico en Nagua. ( FUENTE EXTERNA )

La Defensa Civil Dominicana informó que fue recuperado este lunes el cuerpo sin vida de una adolescente de 16 años que había desaparecido en aguas del Océano Atlántico, en el municipio de Nagua.

De acuerdo con el organismo de socorro, la joven se encontraba bañándose junto a otras personas en una zona prohibida cuando ocurrió el incidente.

Labores de búsqueda

En las labores de búsqueda y recuperación participaron miembros de la Armada de República Dominicana, la Policía Nacional Dominicana y el Cuerpo de Bomberos, quienes trabajaron de manera coordinada junto a la Defensa Civil.

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Las autoridades indicaron que los restos de la menor fueron entregados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los procedimientos correspondientes.

La Defensa Civil reiteró el llamado a la población a respetar las advertencias y evitar ingresar a zonas marítimas prohibidas, especialmente durante condiciones de riesgo.