×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Recuperan cuerpo adolescente en Nagua
Recuperan cuerpo adolescente en Nagua

Recuperan cuerpo de una adolescente en aguas del Atlántico en Nagua

Las autoridades indicaron que la joven se encontraba en una zona prohibida al momento de su desaparición

    Expandir imagen
    Recuperan cuerpo de una adolescente en aguas del Atlántico en Nagua
    Fotografía del momento en que miembros de la Defensa Civil recuperan el cuerpo de la adolescente en aguas del Atlántico en Nagua. (FUENTE EXTERNA)

    La Defensa Civil Dominicana informó que fue recuperado este lunes el cuerpo sin vida de una adolescente de 16 años que había desaparecido en aguas del Océano Atlántico, en el municipio de Nagua.

    De acuerdo con el organismo de socorro, la joven se encontraba bañándose junto a otras personas en una zona prohibida cuando ocurrió el incidente.

    Labores de búsqueda

    En las labores de búsqueda y recuperación participaron miembros de la Armada de República Dominicana, la Policía Nacional Dominicana y el Cuerpo de Bomberos, quienes trabajaron de manera coordinada junto a la Defensa Civil.

    Las autoridades indicaron que los restos de la menor fueron entregados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los procedimientos correspondientes.

    • La Defensa Civil reiteró el llamado a la población a respetar las advertencias y evitar ingresar a zonas marítimas prohibidas, especialmente durante condiciones de riesgo.
    TEMAS -

       Periodista y locutora. Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Desde 2016 ha trabajado en diversos medios de comunicación, entre ellos El Pregonero y El Nuevo Diario.