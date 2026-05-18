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Violencia de pareja deja otra mujer herida en Puerto Plata

El agresor le propinó múltiples estocadas a la víctima

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Violencia de pareja deja otra mujer herida en Puerto Plata
La víctima identificada como María Esther Ramos fue herida con un arma blanca. (FUENTE EXTERNA)

Una mujer resultó herida de múltiples estocadas presuntamente a manos de su pareja sentimental, en un hecho ocurrido ayer domingo en la comunidad Saballo, del municipio de Imbert, en la provincia de Puerto Plata.

La víctima fue identificada por las autoridades como María Esther Ramos.

La mujer fue trasladada de emergencia a un centro de salud de Imbert, donde recibe atenciones médicas. Hasta ahora se desconoce el estado de salud de la dama.

De acuerdo con informes preliminares, la mujer habría sido atacada con un arma blanca por un hombre conocido únicamente con el apodo de "El Rubio", con quien mantenía una relación sentimental.

Después de la agresión, el hombre huyó de la escena sin que se conozca su paradero hasta la mañana de este lunes.

Investigación y contexto

El hecho se registró ayer domingo por circunstancias que hasta el momento no han sido esclarecidas.

  • Las autoridades investigan el caso para establecer las circunstancias en que ocurrió el suceso.

En los últimos días se han reportado múltiples casos de agresiones de hombres contra sus parejas en distintos puntos del país, algunos de ellos con desenlaces fatales.

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Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.