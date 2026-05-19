El Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) realizaron 33 allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional, el municipio Santo Domingo Este y la provincia La Altagracia, como parte de las investigaciones de la denominada "Operación PT7" contra una organización criminal vinculada al narcotráfico.

De acuerdo con una nota de prensa, ayer lunes, durante un operativo fue detenido David Armando Brito Brito, señalado por las autoridades como integrante de una red de narcotráfico que operaba en Bayahíbe y que recibía grandes cantidades de drogas procedentes de Sudamérica mediante lanchas rápidas.

¿Qué ocuparon las autoridades?

Las intervenciones fueron coordinadas por 45 fiscales y más de 500 agentes, quienes ejecutaron múltiples intervenciones y ocuparon evidencias vinculantes con la investigación, entre ellas:

Vehículos de lujo

Relojes

Armas

Dinero en efectivo

Documentos y otras evidencias

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/19/whatsapp-image-2026-05-19-at-92327-am-76e9eae8.jpeg Vehículos ocupados por las autoridades durante los operativos realizados en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este y La Altagracia como parte de la Operación PT7. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/19/whatsapp-image-2026-05-19-at-92327-am-1-ab0f7428.jpeg Relojes, documentos y otras evidencias ocupadas durante los allanamientos contra una presunta red de narcotráfico y lavado de activos. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Según las autoridades, contra Brito Brito pesa una solicitud de extradición desde Estados Unidos por "fuertes vínculos con el narcotráfico y la criminalidad organizada transnacional", por lo que se trabaja en el proceso para su entrega.

Operación PT7

El Ministerio Público informó además que, como parte de la continuación de la Operación PT7, han sido identificados otros miembros de la estructura criminal, así como propiedades y bienes presuntamente utilizados para operar y lavar dinero, entre ellos residencias, solares, plazas comerciales, edificios, vehículos, embarcaciones y otros.

Durante el operativo también fueron arrestadas varias personas para fines de investigación, mientras que, desde ayer, fiscales y agentes de la DNCD procesan las evidencias ocupadas a la organización criminal.

La entidad informó que este martes continúan los interrogatorios, levantamientos y recolección de evidencias en torno a la operación.