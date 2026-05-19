Una mujer muere durante balacera en sector de Santiago

La víctima fue identificada como Margarita Díaz García, conocida como "La China", de 27 años. ( FUENTE EXTERNA )

Una mujer murió la noche de ayer, lunes, tras resultar herida de bala en medio de un presunto enfrentamiento entre bandas, ocurrido en el sector Los Solares de Bella Vista, al suroeste de la provincia Santiago.

La víctima fue identificada como Margarita Díaz García, conocida como "La China", de 27 años.

Según versiones, la hoy fallecida fue impactada por los proyectiles mientras caminaba junto a su pareja por la calle.

El paradero del hombre que le acompañaba, cuyo nombre no ha sido ofrecido, se desconoce.

Los familiares de Díaz García solicitaron a las autoridades localizarlo para esclarecer si tuvo alguna vinculación con el conflicto.

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Reacciones de familiares y residentes ante la violencia

Residentes denunciaron la creciente violencia y los frecuentes tiroteos registrados en el sector.

Mientras tanto, se espera que las autoridades policiales amplíen los detalles de la investigación para establecer las circunstancias exactas del hecho y determinar responsabilidades.

El cuerpo de la mujer fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), para los fines de lugar.