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mujer muerta Santiago
mujer muerta Santiago

Exigen identificar y someter a la justicia a los responsables del crimen de una mujer en Santiago

Margarita Díaz García murió tras resultar herida de bala en medio de un presunto enfrentamiento entre bandas

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Exigen identificar y someter a la justicia a los responsables del crimen de una mujer en Santiago
Margarita Díaz García, alias "la China", de 27 años, fue asesinada a tiros en el sector Los Solares de Bella Vista, en Santiago. Familiares exigen que el caso sea esclarecido y que los responsables sean sometidos a la justicia. (FUENTE EXTERNA)

Familiares de una mujer asesinada a tiros en el sector Los Solares de Bella Vista, en la provincia Santiago, reclamaron este martes a las autoridades que profundicen las investigaciones y que se haga justicia por el hecho.

Los parientes de Margarita Díaz García, alias "la China", de 27 años, dijeron que hasta el momento desconocen qué originó el ataque armado.

Dijeron que esperan los resultados de la autopsia y las pesquisas oficiales para conocer lo sucedido.

"Lo único que pedimos es que identifiquen a los responsables y que sean llevados ante la justicia", expresó Ivelisse Rosado García, prima de la fallecida.

En términos similares se pronunció Antonio Guzmán, tío de la joven, quien recordó que la víctima deja en la orfandad a tres hijos menores de edad.

Según los familiares, la mujer recibió múltiples impactos de bala mientras caminaba junto a su pareja.

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El hecho

De acuerdo con la Policía Nacional y el Ministerio Público, el ataque fue perpetrado por tres hombres, aún en proceso de identificación, quienes llegaron al lugar y abrieron fuego contra Margarita Díaz García y su pareja sentimental, Robert Hans Sánchez Tejada, de 35 años.

  • Las autoridades informaron que Sánchez Tejada abandonó la escena tras la balacera y actualmente es buscado para fines de investigación.

En la escena fueron recolectados varios casquillos de bala, mientras que el cuerpo de la víctima fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los estudios correspondientes.

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Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.