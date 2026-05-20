Familiares de dos jóvenes detenidos denunciaron este miércoles en el Palacio de Justicia de la provincia San Cristóbal supuestas irregularidades en el proceso judicial que enfrentan sus hijos, quienes permanecen arrestados desde hace ocho días acusados presuntamente de participar en un atraco.

Además, aseguraron que ambos han sido víctimas de maltratos y abusos dentro del destacamento policial conocido como "La 17".

Elvin Valentín aseguró que tanto su hijo Hansel Francisco García, de 20 años, como Oliver Javier de la Rosa Trujillo, de 18, fueron arrestados mientras trabajaban como motoconchistas en distintos puntos del municipio Haina y que posteriormente fueron vinculados en un mismo expediente.

Según relató Valentín, las autoridades acusan a los jóvenes de estar armados y de participar en actividades delictivas, aunque afirmó que ninguno de ellos estaba armados al momento de la detención.

Juliana Trujillo Cepeda, madre del joven de 18 años, también cuestionó la versión de las autoridades y afirmó que no entiende cómo ambos fueron vinculados en un mismo caso si, según dijo, cada uno trabajaba por separado en su motocicleta.

"Ellos andaban conchando con sus motores, tenían hasta los chalecos puestos. Lo agarran, el mío en el doce (km 12 de Haina) que ahí es que él concha y el de él (señala al hombre) lo agarran por Los Platanitos (Quita Sueño) o sea, a ellos no lo agarran dizque juntos", expresó Juliana.

El hombre explicó que su hijo también fue detenido mientras realizaba labores de motoconcho y aseguró que nunca había tenido problemas con la justicia. Además, mostró documentos académicos y récords de notas del joven, señalando que tenía intenciones de ingresar a la universidad.

Denuncian maltratos dentro del destacamento

Los familiares también denunciaron presuntos maltratos dentro del destacamento central de la provincia, donde permanecen detenidos. Según Valentín, los jóvenes habrían sido víctimas de agresiones físicas y abusos por parte de otros reclusos.

"El hijo mío me mandó dos papeles mandándome a decir que los presos están abusando de ellos, dándole golpes y haciéndole de todo. Eso me tiene nervioso", afirmó.

Asimismo, Juliana aseguró que le enviaba a su hijo entre 150 y 200 pesos, ya que entendía que no era conveniente mandarle mayores cantidades de dinero por temor a que otros internos se las quitaran. Sin embargo, explicó que posteriormente comenzaron a llegarle solicitudes escritas por su vástago pidiéndole hasta 1,500 pesos.

Ambos padres indicaron que han intentado obtener información en el destacamento policial, pero asegura que no ha recibido respuestas de las autoridades.

"Tú vas al cuartel de aquí y no te dejan pasar de la puerta, nadie te pone atención. Es como un régimen que tienen", expresó Valentín.

De su lado, la abogada de Valentín, expresó que las autoridades "acomodaron el expediente a como ellos quisieron".

Los familiares explicaron que ambos jóvenes fueron trasladados este miércoles a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia, donde se les conocería medida de coerción, proceso que fue aplazado para el jueves 28 de mayo.