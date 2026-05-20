Otra niña cayó en una alcantarilla. Esta vez fue una menor de 6 años que se golpeó la cara y resultó con una lesión en uno de sus brazos al caer en el conducto tras salir de la Escuela 24 de Abril, ubicada en el sector Brisas del Este, del municipio de Santo Domingo Este.

El hecho ocurrió la tarde de ayer martes 19 de mayo, en la avenida Hípica esquina calle Progreso, y quedó captado en cámaras. En el video se puede apreciar como la pequeña, que iba junto a su hermana y un primo en compañía de una tía, se precipitó al vacío debido a que la alcantarilla no tenía tapa protectora.

"Gracias a Dios, nada más se dio un golpecito en la cara y un arañazo en el brazo", reveló María Isabel, madre de la niña, quien expresó que, pese a la caída, la menor se encuentra en buen estado de salud.

Sin embargo, al conversar con un equipo de Diario Libre, la señora confesó que "no pudo dormir", por la angustia y preocupación que le generó el hecho.

Por ello, la madre instó a las autoridades a tomar medidas preventivas para evitar una situación similar, ya que en la zona existen varios centros educativos con cientos de estudiantes.

A este llamado se sumó el director de la Escuela 24 de Abril, Manuel Soler Pérez, quien exhortó al alcalde de Santo Domingo Este, Dío Astacio, a intervenir el área para evitar que otros menores resulten heridos.

"Que presten atención a ese cruce, porque cuando llueve las tapas de las cloacas dejan de ser visibles y eso pone en grave riesgo la integridad de los niños cuando van a la escuela", enfatizó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/20/en-la-zona-hay-varias-escuelas-cerca-de-donde-cayo-la-nina202605200001-a73fb03a.jpg Estudiantes de escuelas de la zona se arriesgan al caminar por calles con alcantarillas sin tapa. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/20/lugar-donde-cayo-la-nina-202605200005-5ff29e5c.jpg Brigadas de la Alcaldía de Santo Domingo Este y del Ministerio de Obras Públicas realizan labores correctivas en el lugar del accidente. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) ‹ >

Rescate

La niña fue sacada por Alexandro Rodríguez, uno de los motoristas que ofrece servicio de transporte informal en la zona, quien se lanzó a rescatarla al escuchar el llamado de auxilio de la tía.

"Hace tiempo que nosotros estamos reclamando que tapen esos hoyos y nadie pone atención", denunció el hombre, quien explicó que luego de ser rescatada, la menor se fue caminando junto a su familiar por la acera.

Respuesta de la Alcaldía



Tras el hecho, la Alcaldía de Santo Domingo Este desplegó un equipo técnico para intervenir la alcantarilla y colocar tapas protectoras, con el fin de evitar nuevos accidentes. La información fue ofrecida por el encargado de Drenaje Pluvial del cabildo, Onedis Mejía, quien explicó que estas cubiertas son de fibra de vidrio y que, con el tiempo y el peso de los vehículos, pueden deteriorarse.

Ocho horas en el drenaje

En mayo de 2025, una adolescente también cayó en una alcantarilla sin tapa, en medio de una calle anegada por fuertes lluvias en el sector Lavapié, en la provincia San Cristóbal, cuando se dirigía a su casa tras salir de la escuela bajo un fuerte aguacero.

La menor permaneció en el interior del conducto por más de ocho horas, hasta que fue rescatada con vida por jóvenes de la comunidad.