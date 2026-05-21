Tras larga persecución, decomisan 978 paquetes de cocaína y detienen tres venezolanos en RD

Agente custodia los 978 paquetes de la presunta cocaína en la sede de la DNCD. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

Tres ciudadanos venezolanos fueron arrestados por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y otros organismos de seguridad del Estado, luego de una intensa persecución que se prolongó durante aproximadamente 12 horas y culminó con el decomiso de 978 paquetes de presunta cocaína al sur de las costas de Santo Domingo.

Durante una rueda de prensa, el vocero de la DNCD, Carlos Devers, informó este jueves que la labor de interdicción se realizó por aire, mar y tierra, tras detectar una lancha rápida tipo "Go Fast", con perfil altamente sospechoso, navegando hacia aguas dominicanas.

Como resultado del despliegue operativo, las autoridades lograron interceptar la embarcación, de 27 pies de eslora, equipada con tres motores fuera de borda de alta potencia, así como tres dispositivos GPS, dos celulares, varios tanques de gasolina, documentos y pertenencias personales de las personas vinculadas a la operación.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público (MP) para ser sometidos ante la justicia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/21/whatsapp-image-2026-05-21-at-105344-am-2-8d0c3b69.jpeg De izquierda a derecha, Randy Vegazo Fanith, vocero de la Armada Dominicana; Carlos Devers, vocero de la DNCD; y Juan Miguel Montilla, vocero de la Fuerza Aérea, en rueda de prensa. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

Devers destacó que la interdicción de la narcolancha y la captura de los implicados son resultado del fortalecimiento de la capacidad operativa de las fuerzas marítimas, aéreas y terrestres en la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad organizada transnacional.

En ese sentido, afirmó que la República Dominicana se mantiene como líder regional en la lucha contra el narcotráfico, tras la incautación de más de 14,300 kilogramos de distintas drogas durante los primeros seis meses del año.

"Estas cifras marcan el firme compromiso del Gobierno de combatir y desmantelar las estructuras criminales", indicó.

Tarea conjunta

El operativo, en el que también participaron unidades de la Armada Dominicana y la Fuerza Aérea, contó con el apoyo del Gobierno de los Estados Unidos, a través de la Fuerza de Tarea Interagencial Sur (Jiatfs) y la Administración de Control Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

Los organismos de Seguridad del Estado, también recibieron la colaboración de Francia, mediante el buque de fragata, FS Germinal, de la Armada Francesa.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/21/whatsapp-image-2026-05-21-at-105348-am-eda7cc02.jpeg Bolsas con la presunta cocaína incautada. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

Durante la rueda de prensa, Carlos Devers sostuvo que, gracias a las operaciones conjuntas, han logrado "golpear" de manera sistemática a estructuras criminales que tratan de introducir al territorio dominicano grandes cargamentos de drogas en lanchas rápidas procedentes de Sudamérica.

Por su parte, los voceros de la Armada y de la Fuerza Aérea, Randy Vegazo Fanith y Juan Montilla Cueva, destacaron la importancia de la colaboración interinstitucional para salvaguardar la soberanía nacional.

Ambos aseguraron que se continuará fortaleciendo la vigilancia marítima y aérea para respaldar este tipo de operaciones y preservar la seguridad nacional frente a amenazas vinculadas al narcotráfico y al crimen organizado.