VIDEO | Motoconchistas agreden a chofer del TRAE tras roce con motor que transitaba en vía contraria
El hecho provocó momentos de tensión y pánico entre varios niños que se dirigían a clases
Un conductor del Sistema Nacional de Transporte Estudiantil (TRAE) resultó herido este jueves tras ser agredido presuntamente por un motoconchista y varios compañeros de este, durante un incidente ocurrido en el sector Café de Herrera, en el municipio Santo Domingo Oeste.
- Según informaciones preliminares, el hecho provocó momentos de tensión y pánico entre varios niños que se dirigían a clases.
La víctima fue identificada como Henrry González, quien conducía el transporte escolar hacia la escuela Rafaela Santaella, ubicada en la avenida Isabel Aguiar, cuando ocurrió un roce con una motocicleta que, según versiones preliminares, transitaba en vía contraria con dos niñas estudiantes como pasajeras.
Recibió atenciones médicas
De acuerdo con imágenes difundidas en redes sociales, durante el altercado González sufrió heridas en el rostro y fue trasladado a un centro de salud, donde recibió atenciones médicas.