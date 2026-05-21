Cuatro menores lesionados tras el choque de autobús contra un árbol en Boca de Yuma

Cuatro menores resultaron lesionados la tarde de este jueves tras el accidente de un autobús utilizado para el transporte de estudiantes, ocurrido mientras se desplazaba desde Boca de Yuma hacia el municipio de San Rafael del Yuma, en la provincia La Altagracia,

El vehículo transportaba a 11 estudiantes del Centro Modelo de Inicial Evangelina Rodríguez cuando el conductor perdió el control e impactó contra un árbol, provocando heridas de consideración en varios de los niños que viajaban a bordo.

Entre los afectados se encuentra una menor que sufrió una fractura en el pie izquierdo y fue trasladada al Hospital General y de Especialidades Nuestra Señora de La Altagracia, en Higüey.

Mientras que otras dos presentaron laceraciones en la pierna derecha y el rostro, respectivamente. En tanto, un resultó con trauma en la mano derecha.

De acuerdo con informaciones ofrecidas por las autoridades educativas, otros de los alumnos recibieron asistencia médica en un centro de salud de San Rafael del Yuma y posteriormente algunos fueron referidos por sus familiares a establecimientos médicos de Higüey y La Romana.

El conductor del vehículo, identificado como Roberto Matías, también habría resultado lesionado. Según explicó, el accidente presuntamente ocurrió luego de perder el control de la unidad debido a una falla mecánica. No obstante, hasta el momento se desconoce su condición de salud.

Investigación del accidente

Las autoridades aclararon que el vehículo accidentado no pertenece al programa de Transporte Estudiantil TRAE, sino que era utilizado para el traslado de estudiantes universitarios de Boca de Yuma y operaba de manera particular con apoyo del distrito municipal de esa comunidad.

La directora regional de Educación, Aidée López, expresó su solidaridad con los estudiantes afectados y sus familiares, al tiempo que aseguró que se dará seguimiento a la situación en coordinación con las autoridades correspondientes.

Asimismo, el Distrito Educativo 12-02 informó que se realizarán las investigaciones necesarias para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el accidente.