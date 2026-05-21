Fallece motoconchista tras ser atacado a tiros por compañero de parada luego de disputa por pasajero
El hecho ocurrió en Sabana Perdida, Santo Domingo Norte
Tanto la víctima como el agresor figuran con antecedentes
La Policía Nacional informó que falleció mientras recibía atenciones médicas en el Hospital Traumatológico Ney Arias Lora, el motoconchista José Osvaldo Silverio Polanco, tras resultar herido de bala durante un conflicto con un compañero de parada ocurrido en el sector La Vieja Barquita, en Sabana Perdida, municipio Santo Domingo Norte.
Como presunto autor de la agresión, conforme a los reportes preliminares, es señalado otro motoconchista identificado como Ramón Elías Ureña Hernández. Agrega el reporte que ambos habrían sostenido una fuerte discusión ayer, miércoles 20 de mayo, por un pasajero en la parada.
La agresión se produjo en una calle del referido sector, próximo al lugar donde ambos realizaban labores de motoconcho.
Según la Policía, tanto la víctima, como el presunto agresor figuran con antecedentes delictivos en los archivos de la institución.
El caso se encuentra bajo investigación para los fines correspondientes, por lo que oportunamente se ofrecerán mayores detalles