×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
motoconchista herido Santo Domingo Norte
motoconchista herido Santo Domingo Norte

Fallece motoconchista tras ser atacado a tiros por compañero de parada luego de disputa por pasajero

El hecho ocurrió en Sabana Perdida, Santo Domingo Norte

Tanto la víctima como el agresor figuran con antecedentes

    Expandir imagen
    Fallece motoconchista tras ser atacado a tiros por compañero de parada luego de disputa por pasajero
    Ramón Elías Ureña Hernández, motoconchista señalado como presunto matador de José Osvaldo Silverio Polanco. El hombre está prófugo. (FUENTE EXTERNA)

    La Policía Nacional informó que falleció mientras recibía atenciones médicas en el Hospital Traumatológico Ney Arias Lora, el motoconchista José Osvaldo Silverio Polanco, tras resultar herido de bala durante un conflicto con un compañero de parada ocurrido en el sector La Vieja Barquita, en Sabana Perdida, municipio Santo Domingo Norte.

    Como presunto autor de la agresión, conforme a los reportes preliminares, es señalado otro motoconchista identificado como Ramón Elías Ureña Hernández. Agrega el reporte que ambos habrían sostenido una fuerte discusión ayer, miércoles 20 de mayo, por un pasajero en la parada. 

    La agresión se produjo en una calle del referido sector, próximo al lugar donde ambos realizaban labores de motoconcho.

     
    RELACIONADAS

    Según la Policía, tanto la víctima, como el presunto agresor figuran con antecedentes delictivos en los archivos de la institución.

    El caso se encuentra bajo investigación para los fines correspondientes, por lo que oportunamente se ofrecerán mayores detalles

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.