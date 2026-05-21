¿Por qué miembros de una banda mataron a sus compañeros tras ejecutar a una mujer en Santiago?

La Policía Nacional establece que dos personas encontradas sin vida en Jarabacoa son presuntos integrantes de estructura criminal vinculada a homicidio y narcotráfico. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

Los dos hombres encontrados muertos en unos matorrales de la carretera Federico Basilis, en el municipio Jarabacoa, habrían sido ejecutados por miembros de la misma estructura criminal dedicada al narcotráfico a la que pertenecían, según la Policía Nacional. El hecho ocurrió horas después de que supuestamente participaran en el asesinato de Margarita Díaz García, alias "la China", en Santiago de los Caballeros.

Los fallecidos, identificados por la Policía como Natanael Peña, alias "el Cha", y un hombre conocido solo como "la Rata", presentaban múltiples impactos de bala.

Ahora, la principal interrogante para los propios agentes va más allá de quién ordenó la muerte de alias "la China"; sino por qué los miembros de la misma banda decidieron acabar con sus compañeros.

"Cerrar cabos sueltos"

Detrás de la ejecución de los presuntos sicarios se mueven varias teorías que forman parte del rompecabezas investigativo encabezado por la Dirección Central de Investigación (Dicrim) y el Ministerio Público.

La principal hipótesis apunta a que ambos hombres fueron asesinados para "borrar evidencias" y "cerrar cabos sueltos´´. En el mundo del narcotráfico, según fuentes ligadas a las investigaciones, quienes participan directamente en una ejecución suelen convertirse luego en un riesgo para los autores intelectuales. Conocen rutas, vehículos, escondites y nombres. Demasiada información para dejarlos vivos.

Bajo esa lógica, las muertes habrían sido una forma de cortar cualquier posibilidad de delación si llegaban a ser arrestados.

Te puede interesar Disputa por control de drogas desató ejecución de mujer en Santiago y doble crimen en Jarabacoa

Otra línea bajo análisis apunta a un ambiente de sospecha y desconfianza dentro del grupo. La posibilidad de que surgieran dudas sobre la fidelidad de algunos miembros, temor a traiciones o sospechas de que alguno intentara negociar con las autoridades e incluso otra banda.

En redes criminales donde el control se mantiene mediante violencia extrema, las sospechas suelen pagarse caro. Una mínima señal de desconfianza puede terminar en represalias letales.

Disputas económicas

Entre las teorías también figura un posible desacuerdo por el pago del asesinato o tensiones ligadas al dominio de puntos de venta de drogas en Santiago y Jarabacoa, zonas donde distintos grupos mantienen enfrentamientos constantes por el control del microtráfico.

Los investigadores creen además, que las tensiones dentro de la red pudieron agravarse después del asesinato de "la China", desencadenando una reacción violenta entre los propios involucrados.

Eliminar a hombres de la propia estructura después de cumplir una orden puede interpretarse como una demostración de poder desde la cúpula del grupo: nadie es indispensable y cualquier error, sospecha o debilidad puede pagarse con la vida.

Para las autoridades, la rapidez con que ocurrió toda la secuencia —menos de 12 horas entre el crimen en Santiago y el hallazgo de los cadáveres en Jarabacoa— fortalece la sospecha de que las ejecuciones fueron planificadas y no una acción improvisada.

La muerte de "la China" Margarita Díaz García, conocida como "la China", de 27 años, fue ultimada durante un presunto enfrentamiento entre bandas en Los Solares de Bella Vista, al suroeste de la provincia Santiago. Margarita Díaz García, conocida como "la China", de 27 años, fue ultimada durante un presunto enfrentamiento entre bandas en Los Solares de Bella Vista, al suroeste de la provincia Santiago. Según las versiones que manejaron tras su muerte, fue impactada por los proyectiles mientras caminaba por la calle junto a su pareja, identificado hoy por la Policía como Roberto Hans Sánchez Tejada, alias "el Flaco". La Policía dijo en nota de prensa que "se dedicaban a la venta y distribución de sustancias controladas y mantenían una discusión territorial con sus agresores". También indicó que las "evidencias balísticas recolectadas en la zona donde mataron a "la China" "coinciden en todas sus características con las evidencias balísticas levantadas durante el procesamiento del lugar del hecho del doble homicidio ocurrido en el sector La Virgen en Jarabacoa", provincia La Vega.