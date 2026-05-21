Tres estudiantes y chofer de autobús escolar resultan heridos en accidente en Boca del Yuma

Tres estudiantes menores de edad y el conductor de un autobús resultaron lesionados en un accidente de tránsito ocurrido este jueves en el distrito municipal Boca de Yuma, provincia La Altagracia.

El vehículo era utilizado para trasladar estudiantes hacia el Centro Modelo de Inicial Evangelina Rodríguez, en el municipio de San Rafael del Yuma.

De acuerdo con una nota de prensa del Distrito Educativo 12-02, al momento del incidente se desplazaban 11 niños en la unidad. Tres de los menores sufrieron lesiones y fueron trasladados al hospital de la comunidad, desde donde posteriormente fueron referidos por sus familiares a centros de salud en Higüey y La Romana.

La institución aclaró que el vehículo involucrado no pertenece al programa de Transporte Estudiantil (TRAE), sino que corresponde a una unidad utilizada para el transporte de estudiantes universitarios del distrito municipal Boca de Yuma, operada de manera particular y auspiciada por la Dirección del Distrito Municipal de dicha comunidad.

La institución informó que los estudiantes afectados se encuentran estables dentro de su condición y señaló que, por tratarse de menores de edad, sus identidades se mantienen en reserva.

Conductor perdió el control

De igual manera, indicó el conductor del vehículo, identificado como Roberto Matías, también resultó lesionado y explicó que el accidente presuntamente ocurrió tras perder el control de la unidad debido a una falla mecánica.

En nombre de la directora distrital, Carmen Alexis Medina, el Distrito Educativo 12-02 expresó su solidaridad con los estudiantes afectados, así como con sus padres y familiares, lamentando profundamente la situación ocurrida.

Asimismo, la directora regional de Educación, Aidée López, manifestó su preocupación y solidaridad ante este lamentable incidente, expresando su acompañamiento y apoyo a los estudiantes afectados, sus familiares y toda la comunidad educativa del Distrito 12-02.

De igual manera, elevó sus deseos de pronta recuperación para los menores lesionados y reiteró el compromiso de la Regional 12-02 de continuar brindando el seguimiento necesario a esta situación, en coordinación con las autoridades correspondientes.

La institución reiteró además su compromiso de realizar las investigaciones correspondientes para esclarecer este lamentable hecho y dar seguimiento oportuno a las circunstancias relacionadas con el accidente.

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