Familiares de Abril de Jesús, de 16 años de edad, aseguraron este viernes que la adolescente tenía al menos cuatro meses conviviendo con su verdugo, Raudy Jiménez, de 24, quien está acusado de quitarle la vida en un hecho ocurrido en una finca de Los Arroyones de Básima, próximo al distrito municipal San José del Puerto, provincia San Cristóbal.

"Ellos tenían algunos cuatro meses juntos. Mi hija pasó un día por la parada y me dijo: ´Papi, me casé´", indicó Gabino Mieses, padre de la víctima.

Aseguró que no conoce al hombre y que esta le prometió que algún día se lo iba a presentar; sin embargo, esa ocasión no llegó.

"Me comentó: ´Papi, un día tú lo vas a ver´, y nunca vino. El pasado día 10 me comentó que viene para acá porque era mi cumpleaños y que me iba a presentar al joven, pero no pasó", dijo.

El progenitor de la víctima narró que tenía al menos 15 días sin ver a la adolescente, pero nunca había escuchado que estaba siendo maltratada.

"´Papi, él me trata muy bien´, me decía. Y mira lo que pasó", expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/23/santiago-2026-05-22t204238442-46a59f64.jpg Gabino Mieses, padre de la víctima. (LUZ OGANDO)

El sospechoso se entrega

La Policía Nacional informó este viernes que, tras arduas labores de búsqueda, seguimiento e inteligencia, se entregó de manera voluntaria el nombrado Raudy Jiménez Dicent (a) "Ayendi", de 24 años, señalado como el presunto autor de la muerte de la adolescente Abril de Jesús Puello, de 16 años.

La entrega de Jiménez Dicent (a) "Ayendi" se produjo en horas de la noche de este viernes en Villa Altagracia a través de un familiar.

De acuerdo con los primeros reportes, la adolescente habría muerto por estrangulamiento, aunque las autoridades precisaron que esperan los resultados oficiales de la autopsia realizada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para confirmar la causa exacta del fallecimiento.

El vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, explicó que hasta el momento no existen denuncias previas por violencia de género ni reportes formales sobre la desaparición de la adolescente.

Sin embargo, representantes del Ministerio Público y agentes de investigaciones criminales continúan profundizando las indagatorias para establecer si existían antecedentes de conflictos entre la pareja y esclarecer las circunstancias en que ocurrió el hecho.