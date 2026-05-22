VIDEO | La DNCD realiza operativo en Capotillo y arresta a dos hombres
Durante la intervención también fueron ocupadas dos balanzas, tijeras, fundas plásticas y dinero en efectivo, entre otras evidencias
Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público realizaron un operativo conjunto contra el microtráfico en el sector Capotillo, del Distrito Nacional, donde arrestaron a dos hombres y ocuparon miles de gramos de presuntas sustancias narcóticas.
De acuerdo con una nota de prensa, la intervención fue desarrollada en las calles 42 y 45 de la barriada, como parte de las acciones operativas para combatir y erradicar la venta y tráfico de drogas en la zona.
Drogas incautadas
Durante el operativo, las autoridades incautaron 5,500 gramos de presunta cocaína, 1,145 gramos de marihuana y 16 porciones de un material rocoso presumiblemente crack, con un peso aproximado de 720 gramos.
- Asimismo, fueron ocupados 37 tubos cilíndricos que contenían un líquido presumiblemente cocaína.
Durante la intervención también fueron ocupadas dos balanzas, tijeras, fundas plásticas y dinero en efectivo, entre otras evidencias relacionadas con actividades de microtráfico.
Los arrestados
En el operativo fueron arrestados Raynin José Collado, alias "Jean Carlos", y Ezequiel Pérez Rodríguez, señalados por las autoridades como "reconocidos microtraficantes" vinculados a una red que, alegadamente, lidera en Capotillo un hombre conocido como "Javier".
La DNCD informó que ambos detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines correspondientes.