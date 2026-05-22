Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público realizaron un operativo conjunto contra el microtráfico en el sector Capotillo, del Distrito Nacional, donde arrestaron a dos hombres y ocuparon miles de gramos de presuntas sustancias narcóticas.

De acuerdo con una nota de prensa, la intervención fue desarrollada en las calles 42 y 45 de la barriada, como parte de las acciones operativas para combatir y erradicar la venta y tráfico de drogas en la zona.

Drogas incautadas

Durante el operativo, las autoridades incautaron 5,500 gramos de presunta cocaína, 1,145 gramos de marihuana y 16 porciones de un material rocoso presumiblemente crack, con un peso aproximado de 720 gramos.

Asimismo, fueron ocupados 37 tubos cilíndricos que contenían un líquido presumiblemente cocaína.

Durante la intervención también fueron ocupadas dos balanzas, tijeras, fundas plásticas y dinero en efectivo, entre otras evidencias relacionadas con actividades de microtráfico.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/22/whatsapp-image-2026-05-22-at-94116-am-1-e64ef7b3.jpeg Agentes de la DNCD trasladan a los dos hombres detenidos durante un operativo contra el microtráfico realizado en el sector Capotillo, en el Distrito Nacional. (FUENTE EXTERNA)

Los arrestados

En el operativo fueron arrestados Raynin José Collado, alias "Jean Carlos", y Ezequiel Pérez Rodríguez, señalados por las autoridades como "reconocidos microtraficantes" vinculados a una red que, alegadamente, lidera en Capotillo un hombre conocido como "Javier".

La DNCD informó que ambos detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines correspondientes.