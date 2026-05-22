Alijo de cocaína incautado en la costa sur de Santo Domingo supera la tonelada

La cocaína incautada por las autoridades colocada en bolsas plásticas. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó este viernes que el alijo de 978 paquetes de droga confiscado en la costa sur de Santo Domingo resultó positivo a sustancias controladas y tuvo un peso superior a una tonelada.

Según la institución, el análisis realizado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) arrojó que el cargamento alcanzó un peso de 1,004 kilogramos de cocaína.

Por el caso guardan prisión tres venezolanos, quienes fueron capturados a bordo de una embarcación durante un operativo que se prolongó por alrededor de ocho horas.

La labor de interdicción se realizó por aire, mar y tierra, luego de que las autoridades detectaran una lancha rápida tipo "Go Fast", con perfil altamente sospechoso, navegando hacia aguas dominicanas.

El operativo fue encabezado por la DNCD, con el apoyo de otros organismos de seguridad del Estado, entre ellos la Armada y la Fuerza Aérea Dominicana.

Además, las autoridades contaron con la colaboración de algunas agencias extranjeras, como la Fuerza de Tarea Interagencial Sur (Jiatfs), la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y el buque fragata, FS Germinal, de la Armada de Francia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/22/whatsapp-image-2026-05-22-at-112445-am-82af9d73.jpeg Venezolanos arrestados durante el operativo antidroga. (FUENTE EXTERNA)

Durante el procedimiento también fueron confiscados una embarcación de 27 pies de eslora, equipada con tres motores fuera de borda de 300 y 250 caballos de fuerza, así como tres dispositivos GPS, dos teléfonos celulares, varios tanques de gasolina, documentos y pertenencias personales.

Investigación en curso

La DNCD indicó que, junto al Ministerio Público, profundiza las investigaciones para establecer si hay otros involucrados en la operación de narcotráfico internacional para arrestarlos y ponerlos a disposición de la justicia.

De acuerdo con las autoridades, la República Dominicana se mantiene como líder regional en la lucha contra el narcotráfico, tras la incautación de más de 14,300 kilogramos de distintas drogas durante los primeros seis meses del año.