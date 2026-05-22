Un policía termina herido en la cabeza tras intercambio de disparos en Higüey
Durante el altercado el sargento mayor Jhoan Manuel de Aza resultó herido en la cabeza
Un miembro de la Policía Preventiva resultó herido de bala la tarde de este jueves durante un enfrentamiento armado ocurrido en la carretera Higüey–San Rafael del Yuma, a la altura del kilómetro 12, en el municipio Higüey.
El hecho ocurrió pasadas las 2:00 de la tarde, cuando tres individuos que se desplazaban a bordo de un carro Hyundai, Sonata, gris, sostuvieron un intercambio de disparos con agentes del cuadrante Salida de Yuma.
Se entregan jóvenes vinculados a incidente en el que resultó herido un agente de la Digesett
- La patrulla policial estaba integrada por el sargento mayor Jhoan Manuel de Aza y el sargento Cusihuallpa Lucas, ambos miembros de la Policía Nacional.
Agente afectado
Durante el incidente, el sargento mayor Jhoan Manuel de Aza resultó herido por proyectil de arma de fuego en la cabeza, por lo que fue trasladado de emergencia a la clínica Doctor Virgilio Cedano, donde recibe atenciones médicas.
Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido mayores detalles sobre las circunstancias del enfrentamiento ni sobre el paradero de los presuntos atacantes. El caso se encuentra bajo investigación.