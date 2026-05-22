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Enfrentamiento armado
Enfrentamiento armado

Un policía termina herido en la cabeza tras intercambio de disparos en Higüey

Durante el altercado el sargento mayor Jhoan Manuel de Aza resultó herido en la cabeza

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    Un policía termina herido en la cabeza tras intercambio de disparos en Higüey
    Los individuos que se enfrentaron a los agentes se desplazaban a bordo de un vehículo de color gris marca Hyundai, modelo Sonata. (FUENTE EXTERNA)

    Un miembro de la Policía Preventiva resultó herido de bala la tarde de este jueves durante un enfrentamiento armado ocurrido en la carretera Higüey–San Rafael del Yuma, a la altura del kilómetro 12, en el municipio Higüey.

    El hecho ocurrió pasadas las  2:00 de la tarde, cuando tres individuos que se desplazaban a bordo de un carro Hyundai, Sonata, gris, sostuvieron un intercambio de disparos con agentes del cuadrante Salida de Yuma.

    • La patrulla policial estaba integrada por el sargento mayor Jhoan Manuel de Aza y el sargento Cusihuallpa Lucas, ambos miembros de la Policía Nacional.

    Agente afectado

    Durante el incidente, el sargento mayor Jhoan Manuel de Aza resultó herido por proyectil de arma de fuego en la cabeza, por lo que fue trasladado de emergencia a la clínica Doctor Virgilio Cedano, donde recibe atenciones médicas.

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    Agentes en la escena investigan las circunstancias del hecho (FUENTE EXTERNA)

    Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido mayores detalles sobre las circunstancias del enfrentamiento ni sobre el paradero de los presuntos atacantes. El caso se encuentra bajo investigación.

    TEMAS -

      Periodista egresada de la UASD. Docente universitaria, con especialidad en Educación y Nuevas Tecnologías.