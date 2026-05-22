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Asesinato Santiago
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La Policía mata a hombre vinculado a muerte de una mujer en Santiago y doble crimen en Jarabacoa

Carlos Alberto Díaz fue identificado como presunto integrante de la banda La Pólvora

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La Policía mata a hombre vinculado a muerte de una mujer en Santiago y doble crimen en Jarabacoa
El hoy occiso era vinculado a la ejecución de Margarita Díaz García, conocida como "La China". (FUENTE EXTERNA)

Agentes de la Policía Nacional ultimaron ayer, jueves, a un hombre señalado como presunto integrante de la banda "La Pólvora", vinculada al asesinato de una mujer y otros dos hombres, en hechos ocurridos en la provincia Santiago y el municipio Jarabacoa.

El fallecido fue identificado como Carlos Alberto Díaz, quien murió durante un operativo realizado en el distrito municipal de Hato del Yaque, en Santiago.

El hoy occiso era vinculado a la ejecución de Margarita Díaz García, conocida como "la China".

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Detalles confirmados sobre los crímenes en Santiago y Jarabacoa

De acuerdo con los reportes preliminares, Margarita Díaz García y su pareja fueron atacados a tiros en el sector Solares de Bella Vista, en Santiago, mientras caminaban.

  • Las autoridades también relacionan este caso con el hallazgo de dos hombres muertos en unos matorrales de la carretera Federico Basilio, en el municipio Jarabacoa, provincia La Vega.

Los fallecidos fueron identificados por la Policía Nacional como Natanael Peña, alias "el Cha", y otro hombre conocido únicamente como "la Rata", quienes presentaban múltiples impactos de bala.

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La principal hipótesis de los investigadores apunta a que ambos hombres fueron ejecutados por integrantes de la misma red criminal dedicada al narcotráfico, supuestamente para eliminar evidencias y evitar que ofrecieran información sobre el asesinato de Margarita Díaz García.

El cadáver de Carlos Alberto Díaz fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), para fines de investigación.

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Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.