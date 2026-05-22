Una adolescente de 16 años fue hallada estrangulada en una finca del paraje Los Arrayones de Básima, en el distrito municipal San José del Puerto, provincia San Cristóbal, en un hecho que es investigado por las autoridades como un presunto feminicidio.

La víctima fue identificada como Abril de Jesús Puello, cuyo cuerpo fue encontrado en una propiedad ubicada en esa comunidad rural.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/22/whatsapp-image-2026-05-22-at-30054-pm-d3852c11.jpeg Fotografía deRaudy Jiménez Dicent, alias "Ayendi", acusado de feminicidio en San Cristóbal. (FUENTE EXTERNA)

Investigación en curso

La Policía Nacional informó que mantiene una búsqueda activa de Raudy Jiménez Dicent, alias "Ayendi", de 24 años, señalado como el principal sospechoso del hecho y quien, según las investigaciones preliminares, era pareja sentimental de la menor.

De acuerdo con los primeros reportes, la adolescente habría muerto por estrangulamiento, aunque las autoridades precisaron que esperan los resultados oficiales de la autopsia realizada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para confirmar la causa exacta del fallecimiento.

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El vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, explicó que hasta el momento no existen denuncias previas por violencia de género ni reportes formales sobre la desaparición de la adolescente.

Sin embargo, representantes del Ministerio Público y agentes de investigaciones criminales continúan profundizando las indagatorias para establecer si existían antecedentes de conflictos entre la pareja y esclarecer las circunstancias en que ocurrió el hecho.

Las autoridades también investigan el rol que desempeñaba el sospechoso dentro de la finca donde fue encontrado el cuerpo, debido a que versiones preliminares indican que trabajaba como cuidador de la propiedad.

Reacciones de la comunidad

Residentes de Los Arrayones aseguraron que, tras ocurrir el hecho, el presunto agresor huyó de la comunidad y desde entonces permanece prófugo. Equipos policiales realizan operativos de búsqueda en Villa Altagracia y otras zonas cercanas.

El cuerpo de Abril de Jesús Puello fue trasladado a la morgue del hospital municipal de Villa Altagracia para los procedimientos legales y forenses correspondientes.

La Policía Nacional exhortó a Raudy Jiménez Dicent a entregarse por la vía que considere pertinente para responder ante la justicia, mientras el Ministerio Público afirmó que continuará las investigaciones hasta esclarecer completamente el caso.