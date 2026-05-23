Arrestan a una estadounidense con más de siete kilos de presunta cocaína en AILA

Vista de la droga decomisada en el Aeropuerto de Las Américas, que fue hallada en compartimentos ocultos. ( FUENTE EXTERNA )

Una mujer de nacionalidad estadounidense fue arrestada en el Aeropuerto Internacional de Las Américas José Francisco Peña Gómez (JFPG-AILA), en el municipio Boca Chica, cuando intentaba viajar a Madrid, España, con varias láminas de presunta cocaína ocultas en su equipaje, informó este sábado la Dirección Nacional de Control de Drogas.

De acuerdo con el comunicado, agentes de la DNCD y miembros del Ministerio Público realizaban labores de inspección en el área de salida de la terminal, con el apoyo del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil y personal de la Dirección General de Aduanas, cuando detectaron imágenes sospechosas en dos maletas a través de una máquina de rayos X.

Las autoridades indicaron que, al abrir los equipajes, encontraron compartimentos ocultos que contenían cinco láminas de la presunta droga, envueltas en papel de aluminio y fundas plásticas. El cargamento tuvo un peso superior a los siete kilogramos.

Utilizada como "mula"

Según la DNCD, la detenida tiene 47 años y habría sido utilizada como "mula" por redes de narcotráfico internacional. La mujer será sometida a la justicia por presunta violación a la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas.

Durante el operativo también fueron ocupados dinero en efectivo, un teléfono celular, una iPad, documentos personales y otras evidencias vinculadas a la investigación.

Las láminas de la sustancia fueron enviadas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para determinar oficialmente el tipo y peso exacto del material ocupado.

Las autoridades informaron que continúan las investigaciones para establecer si existen otros implicados en el caso.