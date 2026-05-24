Policía mata dos hombres en supuesto enfrentamiento en Elías Piña; uno había escapado de la cárcel

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, muestra la fotografía de Ranger Encarnación Vicente, quien fue ultimado junto a otro hombre en medio de una supuesta intervención. ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre que escapó en 2024 del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Elías Piña, donde cumplía una condena de 30 años por homicidio, murió este domingo tras un supuesto enfrentamiento con agentes de la Policía Nacional en el municipio Hondo Valle, provincia fronteriza de Elías Piña, en el suroeste del país.

La institución identificó al fallecido como Ranger Encarnación Vicente, de 32 años, quien era considerado uno de los "fugitivos más buscados de la región sur" por su presunta vinculación con múltiples hechos violentos registrados tras su fuga.

También cayó Sánchez Montero Montero, de 47 años, quien acompañaba al prófugo al momento de la intervención policial.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/24/whatsapp-image-2026-05-24-at-124349-pm-15e3150b.jpeg Diego Pesqueira muestra chaleco ensangretado utilizado en la intervención policial. (FUENTE EXTERNA)

Operativo en Hondo Valle

Según el informe preliminar, miembros de unidades élites y agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) localizaron a ambos hombres en el sector Los Guineos, luego de labores de "inteligencia, vigilancia y seguimiento estratégico".

La Policía explicó que los individuos abrieron fuego contra los agentes al percatarse de la presencia policial, produciéndose "un intercambio de disparos en el que resultaron heridos".

Posteriormente, fueron trasladados al hospital municipal de El Cercado, donde fallecieron mientras recibían atenciones médicas.

Era buscado por varios homicidios

Las autoridades indicaron que el hoy occiso era activamente buscado desde el 19 de mayo de 2024, fecha en que escapó del CCR de Elías Piña.

De acuerdo con las investigaciones, tras su fuga habría participado en al menos cuatro homicidios relacionados con disputas por puntos de microtráfico en comunidades de Hondo Valle y Juan Santiago.

La Policía señaló además que el fugitivo mantenía en estado de temor a residentes de zonas fronterizas, ya que presuntamente penetraba a viviendas durante la madrugada para intimidar a ciudadanos y buscar refugio mientras evitaba ser capturado.

Asimismo, se le atribuye haber herido de bala en la pierna izquierda a un oficial superior de la Policía Nacional durante un operativo realizado semanas atrás para localizarlo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/24/3d2467c1-4a2d-48c9-9b53-a484838d05a9-d0f9e4bb.jpg La Policía dijo que ocupó dos armas ilegales a los occisos. (FUENTE EXTERNA)

Ocupan armas ilegales

Durante la actuación, los agentes ocuparon dos armas de fuego portadas de manera ilegal: una pistola con marca y numeración no legibles, equipada con un cargador de capacidad para 30 cápsulas, y una pistola marca Carandaí, serie G21075.

También fue confiscado un teléfono celular color azul.

Historial delictivo

La Policía informó que el historial delictivo del fugitivo se remontaba al año 2015, cuando fue denunciado por presuntamente penetrar a una vivienda y sustraer una pistola calibre 9 milímetros.

Posteriormente, en 2016, habría ultimado a un hombre identificado como Alfredo Amador Vicente.

La institución reiteró que continuará fortaleciendo las labores de inteligencia e investigación criminal para enfrentar la delincuencia y garantizar la seguridad ciudadana dentro del marco de la ley.