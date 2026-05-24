Apresan hombre acusado de matar a su yerno en Hato Mayor

Momento del apresamiento de Andrés Benítez, acusado de matar yerno en Hato Mayor. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó este domingo sobre el arresto de un hombre de 63 años acusado de causar la muerte de su yerno durante un conflicto ocurrido en esta provincia.

El detenido fue identificado como Andrés Benítez La Pe, quien era buscado mediante la orden de arresto No. 2026-AJ0040213, emitida el pasado 19 de mayo de 2026.

De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, Benítez La Pe está señalado como el presunto responsable de la muerte del ciudadano haitiano Ruddy Milisu, de 30 años, quien falleció a causa de múltiples heridas cortopunzantes provocadas con un arma blanca.

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Las investigaciones indican que el hecho ocurrió mientras la víctima se encontraba en su residencia junto a su pareja, identificada como Yudelki Benítez Cabrera , hija del detenido.

Detalles del ataque

Según la Policía, el acusado habría penetrado a la vivienda y atacado a Milisu con un machete, ocasionándole heridas que posteriormente le provocaron la muerte mientras recibía atenciones médicas en un centro de salud de la provincia.

Durante el operativo de captura, realizado por agentes de la División de Investigación (Dicrim) y miembros de la Policía Preventiva de Hato Mayor, las autoridades ocuparon una motocicleta marca CG, modelo Z3000, roja, en la que se desplazaba el imputado.

Asimismo, fue confiscado un machete de aproximadamente 20 pulgadas de largo, presuntamente utilizado para cometer el crimen.

Consecuencias legales

El detenido y las evidencias ocupadas fueron puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.