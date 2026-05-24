La muerte de Ángel Manuel Luna, de 16 años, durante un incidente ocurrido el pasado viernes en medio de un operativo policial, ha provocado indignación y protestas en San Francisco de Macorís, donde organizaciones populares exigen que las autoridades identifiquen y presenten a los agentes involucrados.

El Frente Amplio de Lucha Popular (Falpo) inició movilizaciones la tarde y noche del sábado con quema de neumáticos y manifestaciones en distintos sectores de esa ciudad, en reclamo del esclarecimiento del caso y de una respuesta oficial de las autoridades.

Hasta el momento, la Policía Nacional no ha emitido una nota oficial ofreciendo su versión sobre lo ocurrido.

Video del incidente

En un video de una cámara de vigilancia al que se tuvo acceso, quedó registrado el momento del incidente.

En las imágenes se observa una patrulla motorizada interceptando a la víctima Ángel Manuel Luna, quien presuntamente se desplazaba en vía contraria a la de los agentes.

Tras la intervención, el adolescente pierde el control de la motocicleta y se desliza sobre la vía.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/24/whatsapp-image-2026-05-24-at-100718-am-714ff109.jpeg Ángel Manuel Luna, de 16 años, quien falleció durante un incidente ocurrido el pasado viernes en medio de un operativo policial. (FUENTE EXTERNA)

Posteriormente, el menor fue trasladado al hospital Ángel María Gatón, donde falleció mientras recibía atenciones médicas.

La situación ha generado múltiples reacciones en la comunidad francomacorisana, especialmente luego de la difusión del audivisual en redes sociales.

Los familiares de Ángel Manuel Luna dicen que este pudo conversar con su madre antes de fallecer.

Según el relato ofrecido por la mujer, el joven le pidió perdón y le expresó cuánto la amaba.

Además, aseguró que su hijo le manifestó que estaba siendo perseguido por una patrulla policial al momento del incidente.

Reacciones de la comunidad

Durante las protestas, el vocero del Falpo en San Francisco de Macorís, Ariel Paulino, condenó el hecho y advirtió que las movilizaciones continuarán si las autoridades no identifican a los agentes actuantes.

"Vimos los videos y entendemos que este pueblo no puede tolerar ese tipo de asesinato. Le hacemos un llamado a las autoridades competentes para que presenten lo antes posible la patrulla criminal que le segó la vida a ese joven" Ariel Paulino Vocero del Falpo “

Asimismo, afirmó que la organización no descarta continuar las protestas en distintos horarios y sectores de la ciudad hasta que se produzcan respuestas oficiales sobre el caso.

"Hoy fue ese joven, pero mañana puede ser mi hijo, tu hijo o el hijo de cualquier vecino. No vamos a quedarnos callados", manifestó.

Las protestas del sábado incluyeron quema de neumáticos y lanzamiento de piedras en algunos puntos de San Francisco de Macorís, mientras residentes reclamaban justicia por la muerte del menor.