Arrestan hombre y ocupan cinco paquetes de presunta cocaína durante operativo en Pedernales

Los cinco paquetes presumiblemente de cocaína, cartuchos y otros objetos ocupados durante el operativo realizado en Pedernales por agentes de la DNCD y el Cesfront. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades informaron este lunes sobre la incautación de cinco paquetes de presunta cocaína durante un operativo de vigilancia y seguimiento realizado en la provincia Pedernales.

El operativo fue ejecutado por miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront) y agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), bajo la coordinación del Ministerio Público.

De acuerdo con una nota de prensa, las unidades actuantes interceptaron al conductor de una jeepeta en el tramo carretero de la avenida Libertad, en la salida Pedernales-Oviedo, luego de recibir informaciones de que presuntamente realizaría una transacción de sustancias narcóticas.

Durante la inspección del vehículo, realizada por instrucciones del fiscal actuante, los agentes ocuparon en la parte trasera cinco paquetes de una sustancia presumiblemente cocaína, forrados con cinta adhesiva y con distintos logotipos. Las autoridades indicaron que el peso de la sustancia supera los 5,700 gramos.

Asimismo, en la puerta del lado del conductor fue encontrada una porción de un vegetal presumiblemente marihuana, con un peso aproximado de 3.0 gramos.

En el vehículo también fueron ocupados dos cartuchos calibre 12 y dos trituradoras.

Conductor será sometido a la justicia

Durante el operativo fue arrestado el conductor del vehículo, un hombre de 36 años, quien será sometido a la justicia en las próximas horas por presunta violación a la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas.

El Ministerio Público y la DNCD informaron que mantienen abierta una investigación para determinar si existen otros implicados en la frustrada operación de narcotráfico.