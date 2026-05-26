Hombre muere aplastado por camión mientras lo reparaba en San Rafael del Yuma

El hombre murió como consecuencia de un severo traumatismo craneoencefálico. ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre de 46 años perdió la vida la tarde del lunes 25 de mayo tras ser aplastado por un camión mientras realizaba labores de reparación, en un hecho registrado en el municipio de San Rafael del Yuma, provincia La Altagracia.

La víctima fue identificada como Yorgi Esmerlin Guerrero. Luego del accidente, fue auxiliado por una unidad del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 y trasladado de urgencia al Hospital Traumatológico de Higüey, aproximadamente 30 minutos después del incidente.

Consecuencias médicas y causa de muerte

El paciente llegó al centro de salud en estado crítico, presentando ausencia de signos vitales, marcada palidez, pupilas dilatadas y sin reacción a la luz, además de ausencia de pulsos centrales y periféricos.

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El hombre sufrió un severo traumatismo craneoencefálico con componente toracoabdominal cerrado, así como un shock hipovolémico estadio cuatro descompensado, lesiones que finalmente le provocaron la muerte.

Durante la evaluación física, los médicos observaron aumento de volumen en la región temporal derecha, abrasiones en el tórax anterior y lesiones en el área abdominal.