Explosión por escape de gas deja cuatro personas afectadas en residencial de Higüey

Cristales rotos y escombros quedaron esparcidos dentro de la vivienda tras la explosión ocurrida en Higüey. ( FUENTE EXTERNA )

Cuatro personas, entre ellas dos menores de edad, resultaron afectadas la tarde de este martes tras producirse una explosión ocasionada por el escape de gas de un cilindro en una vivienda ubicada en el sector Mata Chalupe, en el municipio de Higüey.

Entre los afectados figuran los menores R. R. S., de 1 año y 10 meses, y A. R., de 16 años, quienes presentan quemaduras menores, según las informaciones ofrecidas.

Asimismo, resultaron lesionadas las adultas Rafina Cedano, de 54 años, y Jessica Samedi Pérez, de 27 años, ambas con quemaduras de segundo y tercer grado.

Tras el incidente, la gobernadora civil y provincial de La Altagracia, Daysi De Óleo, acudió al centro de salud donde reciben atenciones médicas los afectados, brindando asistencia directa y acompañamiento a las familias.

Traslado de pacientes

De igual manera, junto al personal médico de la Clínica Grupo Médico Libertad de Higüey, la representante del Poder Ejecutivo gestiona el traslado de los pacientes hacia hospitales especializados en el tratamiento de quemaduras de alto riesgo en el Gran Santo Domingo, con el propósito de garantizarles atenciones médicas especializadas.

La funcionaria expresó su solidaridad con las familias afectadas y aseguró que dará seguimiento al estado de salud de los pacientes durante el proceso de recuperación.