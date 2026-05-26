Un hombre murió al ser aplastado por una máquina perforadora mientras trabajaba en una obra en construcción en el sector Los Cerros de Gurabo III, provincia Santiago.

La víctima fue identificada como Dagoberto Sánchez de los Santos, de 54 años de edad.

De acuerdo con informaciones preliminares, el accidente ocurrió cuando el equipo presentó problemas al momento de ser operado durante la realización de un hoyo en el área de construcción.

Inician investigación

El cuerpo fue levantado por un médico del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Mientras que varias unidades del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para colaborar en las labores de rescate y levantamiento del cadáver.

Además, agentes de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público se presentaron en la escena para iniciar las investigaciones y determinar las circunstancias en que ocurrió el hecho.