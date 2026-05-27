Las autoridades arrestan a hombre que figura en la lista de los más buscados de Santiago

Walfred Díaz Paulino es vinculado a una red de micotráfico. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó este miércoles que, mediante un operativo realizado en la provincia La Vega, fue capturado Walfred Díaz Paulino, alias "Walfry", señalado como uno de los 10 delincuentes más buscados de la provincia Santiago.

El individuo, considerado por las autoridades como "altamente peligroso", era buscado activamente por múltiples hechos criminales, entre ellos sus vínculos con la red de microtráfico dirigida por Joel Ambiorix Pimentel, alias "la Jota".

También es señalado como presunto responsable de sucesos violentos que mantenían en zozobra a varios sectores de Santiago.

En ese sentido, a través de un comunicado, la DNCD indicó que "Walfry" era buscado por su presunta participación en el asesinato de Máximo Amador Gutiérrez De León, así como por herir y atentar contra María de los Ángeles Núñez Ventura, Bertrant Jacques, Fresnel Pierre y Esaie Deplan.

Estos casos constituyen violaciones a varios artículos del Código Penal relacionados con homicidio, tentativa de asesinato y asociación de malhechores.

Según las autoridades, al momento de la captura se le ocuparon 263 gramos de un polvo blanco, presumiblemente cocaína, 52 gramos de marihuana y nueve dosis de un material rocoso que se presume es crack, además de un teléfono celular, y dinero en efectivo.

Labor conjunta

El apresamiento de Díaz Paulino se produjo tras labores de inteligencia, seguimiento y vigilancia, que permitieron su captura durante varias intervenciones ejecutadas en el sector La Lima, como parte de las acciones conjuntas dirigidas a enfrentar el tráfico de drogas y las estructuras criminales que operan en la región Norte.

El operativo fue realizado por la DNCD bajo la coordinación del Ministerio Público (MP). Ambas instituciones destacaron que esta captura representa un importante avance en las operaciones conjuntas de persecución y combate frontal contra las redes criminales y el tráfico de drogas.

"Esto reafirma el compromiso de las autoridades de enfrentar con firmeza a quienes intenten alterar la paz y la seguridad ciudadana", concluye el comunicado.