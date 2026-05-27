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Incendio consume tapicería en la avenida República de Colombia; no hay heridos

Cuatro unidades del Cuerpo de Bomberos lograron controlar las llamas

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    Incendio consume tapicería en la avenida República de Colombia; no hay heridos (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO)

    Un incendio afectó este miércoles las instalaciones de una tapicería ubicada en la avenida República de Colombia, en un hecho que provocó momentos de tensión entre empleados, propietarios y residentes de la zona.

    Pese a la magnitud del fuego en la tapicería Cepeda, no se reportaron personas heridas ni afectaciones a establecimientos ubicados en los alrededores.

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    Infografía
    Así quedó el interior de la tapicería. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO)

    Al lugar acudieron cuatro camiones del Cuerpo de Bomberos, cuyos miembros trabajaron durante varias horas para controlar las llamas, que según testigos, se propagaron rápidamente dentro del establecimiento.

    Las causas del incendio aún no han sido determinadas y serán investigadas por las autoridades correspondientes, indicaron personas presentes en la zona.

    "Se quemó, se quemó todo. Ahí no se salvó nada", lamentó un testigo del hecho, que también expresó que los propietarios y los empleados se encuentran afectados por las pérdidas ocasionadas por el incendio.

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    Infografía
    Tres hombres observan afuera del local de la tapicería Cepeda, que se quemó este miércoles en la avenida República de Colombia. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO)
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