Arrestan colombiana en el AILA con 49 prendas impregnadas de presunta cocaína

Prendas de vestir decomisadas este jueves 28 de mayo en el AILA, presuntamente impregnadas de cocaína. ( FUENTE EXTERNA )

Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), junto a miembros del Ministerio Público, arrestaron en el Aeropuerto Internacional de Las Américas José Francisco Peña Gómez (AILA-JFPG) a una mujer de nacionalidad colombiana que llegó al país con 49 prendas de vestir impregnadas de presunta cocaína.

La detenida, de 26 años, arribó a la terminal procedente de Colombia, según el itinerario de vuelo, cuando fue interceptada durante labores conjuntas de inspección realizadas por agentes de la DNCD, miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (CESAC) e inspectores de la Dirección General de Aduanas (DGA).

De acuerdo con las autoridades, durante la revisión del equipaje mediante máquinas de rayos X fueron detectadas imágenes sospechosas en el interior de la maleta de la extranjera.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/28/whatsapp-image-2026-05-28-at-113159-am-1-d3f83d88.jpeg Las49 prendas de vestir impregnadas de presunta cocaína. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/28/whatsapp-image-2026-05-28-at-113159-am-1265888d.jpeg Las49 prendas de vestir impregnadas de presunta cocaína. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/28/whatsapp-image-2026-05-28-at-113158-am-c2abee1c.jpeg Las 49 prendas de vestir impregnadas de presunta cocaína. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Detalles del Arresto

Por instrucciones del fiscal actuante y conforme al protocolo establecido, las autoridades procedieron a abrir el equipaje, donde ocuparon 49 prendas de vestir, entre ellas polo shirts, t-shirts, franelas y pantalones, todas empapadas con una sustancia que presuntamente corresponde a cocaína.

Las autoridades indicaron que las prendas dieron positivo a sustancias controladas tras ser sometidas a pruebas de campo.

La DNCD explicó que esta modalidad forma parte de las estrategias utilizadas por redes del narcotráfico internacional para intentar evadir los controles de seguridad en las terminales aeroportuarias.

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Investigación en Curso

La mujer será puesta a disposición de la justicia en las próximas horas por presunta violación a la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas.

Mientras tanto, el Ministerio Público y la DNCD profundizan las investigaciones para determinar si existen otros implicados en el caso.

Las 49 prendas ocupadas fueron enviadas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde serán sometidas a los análisis correspondientes.