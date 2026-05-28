Dominicano acusado de narcotráfico es enviado en extradición a Puerto Rico

Audry Rodríguez Paredes, alias "Aguja" o "El Barbú", fue extraditado hacia Puerto Rico, donde enfrenta cargos federales por narcotráfico y asociación delictuosa. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades dominicanas entregaron en extradición hacia Puerto Rico a un dominicano acusado de narcotráfico y de formar parte de una red criminal vinculada al tráfico internacional de cocaína.

Se trata de Audry Rodríguez Paredes, conocido como "Aguja" o "el Barbú", quien fue entregado a través de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), con el apoyo del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals).

De acuerdo con un comunicado de la DNCD, Rodríguez Paredes enfrenta cargos federales ante el Distrito Judicial de Puerto Rico por "asociación delictuosa para distribuir cocaína, tentativa de importación de drogas, y otras acusaciones".

La extradición fue autorizada mediante el decreto 311-26.

Arrestado en La Romana

Rodríguez Paredes había sido arrestado en enero de este año durante un operativo realizado en la calle Benito Monción, del sector Río Salado, en la provincia La Romana, luego de que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ordenara su captura.

El imputado fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad al Aeropuerto Internacional de Las Américas José Francisco Peña Gómez (JFPG-AILA), donde fue entregado a oficiales estadounidenses que lo condujeron en un vuelo comercial hacia Puerto Rico.

Las autoridades señalaron que el arresto y posterior extradición forman parte del fortalecimiento de la cooperación entre República Dominicana y Estados Unidos en la persecución de fugitivos internacionales vinculados al narcotráfico, lavado de activos y otros delitos transnacionales.