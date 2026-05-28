Policía mata a joven en Villas Agrícolas; afirma que cometía asaltos de los denominados "mañanero"

Afiche de búsqueda de Brayant Liberato Pinales emitido por la Policía. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó la noche de este jueves que mató a un joven durante un supuesto enfrentamiento a tiros ocurrido en el sector Villas Agrícolas, en el Distrito Nacional. Afirmó que el ahora occiso se dedicaba a cometer asaltos a mano armada, conocidos como "mañaneros".

La víctima fue identificada como Brayant Liberato Pinales, conocido como "el Ojú" y/o "Nono el Imparable" y de 30 años, a quien la institución definió como un reconocido delincuente vinculado a robos y asaltos ejecutados con violencia.

Según una nota de prensa que cita datos de un informe policial, agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) realizaban labores de inteligencia en el callejón Los Coquitos cuando localizaron al joven, quien presuntamente abrió fuego contra la patrulla.

La Policía explicó que se produjo un intercambio de disparos en el que Liberato Pinales resultó herido. Posteriormente fue trasladado al Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello, donde murió mientras recibía atenciones médicas.

Durante el operativo, las autoridades ocuparon una pistola que alegadamente utilizó para enfrentar a los agentes, según la nota.

La institución indicó que el hoy occiso era buscado mediante la orden de arresto No. 973-2025-EMES-12680 por presunta violación a los artículos 265, 266 y 379 del Código Penal Dominicano, relacionados con asociación de malhechores y robo.

Los asaltos "mañaneros"

De acuerdo con la Policía -que cita investigaciones-, Brayant Liberato Pinales se dedicada a cometer asaltos y robos en horas de la madrugada y primeras horas de la mañana, modalidad criminal conocida popularmente como "mañanero", afectando a ciudadanos que se desplazaban hacia sus lugares de trabajo.