Adolescente que falleció bajo custodia de Conani habría sido ahorcada

Tras el deceso de la joven, Conani informó la suspensión preventiva del personal responsable de la seguridad y el acompañamiento en el centro residencial donde ocurrió el hecho. ( FUENTE EXTERNA )

La adolescente de 14 años que murió mientras permanecía bajo custodia del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) en un centro de acogida de San Antonio de Guerra habría sido ahorcada por otras tres menores de edad, según reveló una fuente a Diario Libre.

De acuerdo con la información preliminar, el hecho ocurrió durante la madrugada del 24 de mayo, cuando la víctima presuntamente fue inmovilizada con una sábana y posteriormente asfixiada con el cordón de una prenda de vestir por tres adolescentes de 17, 15 y 14 años en circunstancias que continúan bajo investigación.

La menor ingresó al Sistema Nacional de Protección el 15 de mayo, y nueve días después fue encontrada sin vida dentro de una instalación bajo responsabilidad directa del Estado.

La familia aseguró que sigue sin recibir una explicación completa sobre lo ocurrido durante las horas previas al hecho, lo que genera más cuestionamientos sobre las condiciones de vigilancia dentro del centro, ya que el presunto homicidio habría ocurrido en un espacio que se encontraba bajo la responsabilidad directa del Estado y donde residen adolescentes consideradas en situación de vulnerabilidad.

Reacciones familiares

Este viernes, tres parientes acudieron a la Ciudad Judicial para dar seguimiento al proceso relacionado con el caso. Sin embargo, la audiencia prevista fue aplazada para el próximo lunes, cuando se espera que continúen las diligencias procesales vinculadas a las tres menores investigadas.

Antonio Paul, tío de la víctima, expresó la frustración de la familia ante la falta de explicaciones. "No fue un perro que mataron; fue una niña y es mi familia".

Según relató, durante el tiempo que la adolescente permaneció bajo custodia institucional intentó obtener información sobre su estado y las razones por las cuales seguía bajo protección estatal, sin recibir respuestas satisfactorias.

Para la familia, las dudas no se limitan a determinar quiénes participaron en la muerte de la menor. También buscan establecer dónde se encontraba el personal encargado durante la hora de los hechos, cómo operaban los mecanismos de vigilancia dentro del centro y si existían antecedentes de conflictos entre las adolescentes involucradas y si se aplicaron adecuadamente los protocolos para menores consideradas de alta vulnerabilidad o con conductas de riesgo.

Suspensión del personal

Tras el deceso de la joven, Conani informó la suspensión preventiva del personal responsable de la seguridad y el acompañamiento en el centro residencial donde ocurrió el hecho, además de ordenar una intervención administrativa de las instalaciones para revisar sus protocolos de atención y protección.