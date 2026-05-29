Turista colombiano muere durante excursión en Bayahíbe

El fallecido fue identificado como Rigoberto Guzmán Riaño, de 63 años, quien se encontraba hospedado en un hotel de la zona turística de Bávaro junto a su hija. ( FUENTE EXTERNA )

Un turista de nacionalidad colombiana falleció la tarde de ayer, jueves, mientras participaba en una excursión turística hacia Isla Saona, en un hecho ocurrido en la zona de la piscina natural de Bayahíbe, provincia La Altagracia.

El fallecido fue identificado como Rigoberto Guzmán Riaño, de 63 años, quien se encontraba hospedado en un hotel de la zona turística de Bávaro junto a su hija.

De acuerdo con las informaciones obtenidas, el extranjero participaba en una excursión organizada por una empresa turística local y murió cuando se bañaba en la piscina natural. Posteriormente, fue trasladado a bordo de una embarcación hasta el embarcadero de Bayahíbe, donde las autoridades fueron notificadas del caso.

Te puede interesar Un turista colombiano muere ahogado en una playa en La Altagracia

Causa de muerte confirmada

El levantamiento del cadáver fue realizado por las autoridades competentes de La Altagracia, que certificaron como causa de muerte asfixia por inmersión, según el acta correspondiente.

Investigación oficial en curso

El cuerpo fue trasladado a la morgue del Hospital General y de Especialidades Nuestra Señora de la Altagracia (Hgensa) y posteriormente será enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), en San Pedro de Macorís, para los procedimientos de lugar.

Las autoridades investigan las circunstancias del hecho.