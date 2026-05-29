"No fue un perro que mataron": parientes de menor fallecida en Conani exigen respuesta

"No fue un perro que mataron, fue una niña y es mi familia", expresó con indignación Antonio Paul, pariente de la adolescente de 14 años hallada muerta mientras permanecía bajo custodia del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) en el municipio San Antonio de Guerra, provincia Santo Domingo, el domingo 24 de mayo.

El familiar aseguró que el fallecimiento de la menor ha dejado a la familia sumida en la incertidumbre y cuestionó la información que, según afirma, ha recibido desde que la adolescente fue ingresada al sistema de protección estatal.

Según relató, la adolescente fue llevada inicialmente a un hospital tras ingerir una pastilla. Aseguró que, luego de recibir atención médica, la menor se encontraba estable y posteriormente fue remitida al sistema de protección de Conani a través de una intervención de trabajo social.

Asimismo, sostiene que durante los dos meses en que la adolescente permaneció bajo custodia institucional realizó múltiples gestiones para obtener información sobre su situación y procurar que fuera entregada, sin éxito.

"Nadie quería decirme qué tenía la niña ni qué estaba pasando con ella", manifestó.

Acciones y reclamos de la familia

Paul afirmó que visitó distintas oficinas y dependencias en busca de respuestas, pero asegura que nunca recibió explicaciones claras sobre la condición de la adolescente o las razones por las que permanecía bajo tutela estatal.

La situación cambió abruptamente cuando la familia recibió la noticia de su muerte. "Ellos tienen que explicarme cómo fue que pasó esto. Nosotros queremos justicia para nuestra sobrina", indicó.

El pariente también cuestionó que informaciones sobre presuntas condiciones de salud de la adolescente hayan surgido después de su fallecimiento.

"Si eso era así, ¿por qué no nos lo dijeron durante todo este tiempo?", preguntó.

En medio del dolor por la pérdida de la adolescente, sus familiares se presentaron este viernes a la Fiscalía donde se conocerían diligencias vinculadas al caso, en el que tres menores de edad son investigadas por las autoridades.

Los parientes reiteraron su reclamo de justicia y exigieron una explicación sobre cómo ocurrieron los hechos dentro del centro donde se encontraba bajo custodia estatal.