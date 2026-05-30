Mujer es herida de bala en Puerto Plata; el principal sospechoso fue hallado muerto horas después

La tarde de este sábado, una mujer de 55 años resultó herida de bala en la cabeza en un hecho ocurrido en el municipio de Luperón, provincia Puerto Plata. Las investigaciones continúan, pero el principal sospechoso de la agresión es su expareja, identificada como Roberto Cruz.

La víctima es Nancy Brito Ulloa, quien recibe atenciones médicas en un centro de salud. De acuerdo con las autoridades, la mujer permanece con vida, aunque en estado de gravedad.

El vocero de la Policía Nacional en Puerto Plata, Rafael Mezón, informó que Cruz fue encontrado muerto horas después del incidente en una finca del mismo municipio.

De manera preliminar, las autoridades manejan la hipótesis de que el hombre se habría quitado la vida. Sin embargo, las circunstancias de su muerte forman parte de las pesquisas en curso.

Detalles del incidente

Según versiones de algunos testigos, Brito Ulloa se encontraba en un salón de belleza cuando su agresor llegó al lugar; esta, al notar su presencia, habría intentado resguardarse en una habitación, donde ocurrió el incidente.

Los miembros de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) iniciaron las pesquisas correspondientes para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias en que se produjo la agresión.

Las autoridades no han ofrecido mayores detalles sobre el caso, que permanece bajo investigación.