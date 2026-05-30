Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
fallecimiento Nancy Brito Ulloa

Muere mujer que había sido herida de bala en Luperón; investigan circunstancias del caso

Nancy Brito Ulloa falleció mientras recibía atenciones médicas en Santiago; el agresor también murió

    Muere mujer que había sido herida de bala en Luperón; investigan circunstancias del caso
    Nancy Brito Ulloa falleció mientras recibía atenciones médicas en Santiago; el agresor también murió. (FUENTE EXTERNA)

    Falleció la tarde de este sábado Nancy Brito Ulloa, de 55 años, quien había resultado gravemente herida por un disparo en la cabeza durante un hecho ocurrido horas antes en el municipio de Luperón, provincia Puerto Plata.

    La mujer recibía atenciones médicas en el Hospital Metropolitano de Santiago (HOMS), adonde fue trasladada de emergencia tras resultar herida.

    Su fallecimiento fue dado a conocer por la diputada Fiordaliza Estévez, quien acompañó a la víctima durante su traslado al centro de salud.

    • De acuerdo con informaciones preliminares, el hecho habría sido cometido por Roberto Cruz, expareja de la víctima.

    Posteriormente, el hombre también falleció, presuntamente tras ingerir una sustancia que aún no ha sido identificada por las autoridades.

    Investigación 

    El caso es investigado por la Policía Nacional y el Ministerio Público para determinar las circunstancias en las que ocurrieron ambos decesos.

    La muerte de Nancy Brito Ulloa ha causado consternación en el municipio de Luperón, donde familiares, amigos y residentes han reaccionado con pesar ante lo sucedido.

      Es periodista, egresado de la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde el 2005, residiendo en Santiago. Le gusta servir a los mejores intereses de la sociedad desde su profesión.