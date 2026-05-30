Trasladan a Santo Domingo a niños que sufrieron graves quemaduras por descarga eléctrica en Higüey

Empleados del 9-1-1 durante el traslado de uno de los menores quemados por una descarga eléctrica en Higuey. ( FUENTE EXTERNA )

Los dos menores que resultaron con quemaduras de gravedad tras recibir una descarga eléctrica mientras volaban chichiguas en el sector Nazaret, en el municipio de Higüey, La Altagracia, fueron trasladados la tarde del viernes a la Unidad de Quemados del Hospital Infantil Robert Reid Cabral, en Santo Domingo.

El traslado se realizó alrededor de las 5:00 de la tarde, luego de que ambos pacientes fueran estabilizados y evaluados por el personal médico debido a la complejidad de las lesiones que presentan.

Uno de los niños, de 10 años de edad, ingresó al centro de salud en condición grave, con quemaduras de consideración en varias partes del cuerpo provocadas por una descarga eléctrica. El diagnóstico médico lo clasifica como un paciente con quemaduras severas que requiere manejo especializado.

El informe clínico señala que el menor presenta lesiones en la cara, el cuello, el tronco y las extremidades, por lo que fue referido a un centro con capacidad para atender casos de alta complejidad relacionados con quemaduras.

El segundo paciente, identificado con las iniciales R. Y., también de 10 años, fue trasladado junto a su compañero para continuar recibiendo atención médica especializada.

¿Cómo ocurrió el accidente con los menores?

Ambos menores habían sido ingresados al Hospital Materno Infantil de Higüey alrededor de las 12:35 del mediodía, luego de sufrir el accidente mientras volaban chichiguas en el sector Nazaret.

Según versiones preliminares, los niños se encontraban sobre el techo de una vivienda cuando, presuntamente, la chichigua que manipulaban hizo contacto accidental con un cable del tendido eléctrico, provocando una descarga que les ocasionó quemaduras en distintas partes del cuerpo.

La remisión al Hospital Infantil Robert Reid Cabral se produjo debido a la necesidad de atención especializada en la Unidad Nacional de Quemados Pediátricos, donde ambos pacientes permanecerán bajo observación y tratamiento.