Dos mujeres mueren este fin de semana en hechos violentos vinculados a sus exparejas

Una mujer se protege de la violencia. ( SHUTTERSTOCK )

Dos mujeres perdieron la vida este fin de semana en hechos violentos ocurridos en las provincias La Altagracia y Puerto Plata, casos que son investigados por las autoridades y en los que las principales sospechas recaen sobre exparejas de las víctimas.

La primera tragedia se registró en el sector Teta Quieta, en el distrito municipal Verón-Punta Cana, donde Yuri Ernestina Zapata Pichardo, de 40 años, fue hallada sin signos vitales dentro de una vivienda ubicada en la calle Tercera.

Las autoridades acudieron al lugar tras recibir una alerta y, al llegar, confirmaron el fallecimiento de la mujer. De acuerdo con los informes preliminares, Zapata Pichardo presentaba heridas de arma blanca en el cuello y el maxilar inferior, lesiones que le provocaron la muerte.

Las investigaciones apuntan a que el hecho estaría relacionado con un conflicto de carácter sentimental, en el que figura como principal sospechoso su expareja, identificado únicamente como Amauri, quien abandonó la escena y es activamente buscado por las autoridades.

El cadáver fue dejado bajo custodia de los organismos correspondientes para los procedimientos de rigor, mientras continúan las pesquisas para esclarecer las circunstancias del crimen.

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Baleada en Puerto Plata

Horas antes, se confirmó el fallecimiento de Nancy Brito Ulloa, de 55 años, quien había resultado gravemente herida de un disparo en la cabeza en un hecho ocurrido en el municipio de Luperón, provincia Puerto Plata.

La mujer fue trasladada de emergencia al Hospital Metropolitano de Santiago (HOMS), donde recibía atenciones médicas. Sin embargo, falleció la tarde del sábado debido a la gravedad de las heridas.

La información fue dada a conocer por la diputada Fiordaliza Estévez, quien acompañó a la víctima durante su traslado al centro de salud.

Según las informaciones preliminares, el presunto responsable del hecho fue Roberto Cruz, expareja de Brito Ulloa. Posteriormente, el hombre también falleció, presuntamente tras ingerir una sustancia que aún no ha sido identificada por las autoridades.